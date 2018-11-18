CNN記者重返白宮 川普：要有禮貌

2018-11-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕七日在白宮記者會上與美國總統川普口角後，遭取消在白宮採訪資格的美國有線電視新聞網（CNN）記者阿科斯達（Jim Acosta），十六日經法院裁定，重新取得在白宮採訪的資格。法官凱利強調，其裁定並未考量言論自由，而是認為白宮取消採訪證的程序不合法。對此，白宮發言人桑德絲表示，應法院要求，將暫時恢復阿科斯達的採訪證。同時白宮正研擬一套規則及程序，確保記者會未來能「公平且有秩序」地進行。

法院裁定撤證程序不合法

十六日下午阿科斯達重回白宮上工，也成為其他媒體同業的採訪焦點。他說，該裁定正是美國憲法第一修正案所保障的，記者在白宮的工作權不該受剝奪，也是美國民主機制監督與制衡的展現。

不過，桑德絲堅稱，該裁定表明，根據第一修正案，記者並非擁有出入白宮的「絕對權利」。川普十六日接受「福斯新聞」專訪時揚言，若阿科斯達再次「舉止失禮」，「我們會把他趕出去」，強調「我們都想要完整的新聞自由」，但記者在白宮採訪時「必須有禮貌」。川普說，白宮官員在記者會中受到的某些對待「糟透了」，因此白宮正建立「法院要求」的一套採訪標準。若記者不遵守，那就法院見，「而我們會勝訴」。

包括被認為對川普最友善的福斯新聞在內，全美主流媒體大都對阿科斯達表達支持。美國新聞網站「政客（Politico）」專欄作家夏佛（Jack Shafer）則認為，川、阿兩人一搭一唱，如同上演愛情故事的連續劇，一個為了政治算計、一個為了收視率，各取所需。