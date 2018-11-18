脫歐協議卡關 英相打槍二次公投

2018-11-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案，起初雖獲內閣一致同意，但隨後官員接連辭職以示不滿，使梅伊隨時可能面臨黨內逼宮。更重要的是，距離明年三月廿九日正式脫歐僅餘四個月，但該草案光是通過英國國會表決就困難重重，迫使梅伊十五日提出警告，英國或將「無協議脫歐」或「取消脫歐」。在前景未明下，第二次公投的聲浪也水漲船高。

傳黨內20日發動不信任投票

在梅伊十四日宣布內閣同意與歐盟的脫歐草案後，脫歐大臣拉布等多名官員相繼辭職明志，執政保守黨內也醞釀啟動對梅伊的不信任投票。不信任案成案須至少四十八名保守黨議員連署，而三一五名議員須有一五八人投下同意票，始能推翻梅伊。部分英國媒體推測，不信任案可能在廿日舉行。

不過，梅伊十六日獲得國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）等閣員聲援，並宣布任命衛生副大臣巴克雷（Stephen Barclay）為脫歐大臣，鞏固其脫歐協議草案。她也重申，不會舉行第二次脫歐公投，並警告國會若未能通過草案，英國或將面臨「無協議脫歐」或「取消脫歐」。歐盟各國領袖廿五日將召開特別峰會討論是否批准草案，通過後再由英國國會在十二月初表決，最後還須經歐洲議會同意。

值得注意的是，保守黨內及支持梅伊組閣的北愛爾蘭「民主統一黨（DUP）」對草案都不滿意，使得草案遭國會否決的可能性大增。英國「人民選票」組織（People’s Vote）指出，否決協議不代表英國將無協議脫歐，而是意味極有可能再次由人民投票，決定是否留在歐盟。梅傑、布雷爾、布朗等三名前首相都曾表示，第二次公投不失為解決危機的辦法。

英國倫敦政治經濟學院學者鄧利維（Patrick Dunleavy）分析，為了避免混亂的無協議脫歐，二度公投的可能性正節節高升。不過，再次公投也將面臨諸多難關，例如，歐盟須同意展延英國的脫歐日期，以及公投結果可能與兩年前相同。許多脫歐支持者更批評，二度公投將使英國出現憲政危機，導致局面更加複雜。