在世藝術家新紀錄 英畫家霍克尼泳池畔28億成交

2018-11-17

〔編譯孫宇青/綜合報導〕公開出櫃的英國傳奇畫家霍克尼(David Hockney)描繪同性情誼的游泳池畔畫作,十五日在全球最大藝術品拍賣公司佳士得的紐約拍賣會上,不到十分鐘就以九○三○萬美元(逾二十八.一一億台幣)落槌,不僅是此類主題罕見地賣出高價,更創下在世藝術家拍賣作品的最高價格紀錄。

現年八十一歲的霍克尼在一九七二年創作的《藝術家肖像(游泳池畔的兩個人)》〔Portrait of an Artist(Pool with Two Figures)〕,原先包含買賣家佣金在內的預估價為八千萬美元,最終由兩名買家經電話競標九分鐘後,喊價至八千萬美元成交,再納入佣金總價為九○三○萬美元。此前的紀錄保持者為美國藝術家昆斯(Jeff Koons)的金屬雕飾─橘色「氣球狗」(Balloon Dog),在二○一三年以五八四○萬美元(逾十八億台幣)在佳士得賣出。

霍克尼曾向美國有線電視新聞網(CNN)透露,游泳池畔之作七二年的初次成交價僅約兩萬美元,當時他以為這個價格已經很高,不料半年內就翻漲至五萬美元,才知作品被嚴重低估,如今更翻漲四五○倍。

佳士得未公布得標者身分,但媒體披露,名下擁有國際投資公司Tavistock及英格蘭足球隊托登罕熱刺隊(Tottenham Hotspur)的英國億萬富翁路易斯(Joe Lewis),是畫作的新主人。

游泳池畔之作為霍克尼最為人稱道的作品之一,畫中描繪穿著時髦體面的男子站在泳池畔,若有所思地看著泳池中正游向他的另一名男子,背景則是田園山景。據悉,泳池畔的男子為霍克尼在洛杉磯加州大學的學生、後來與其相戀並成為其靈感泉源的斯勒辛格(Peter Schlesinger)。畫作時間為兩人戀情告終之年,泳者則被認為是斯勒辛格的新歡。