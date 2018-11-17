在世藝術家新紀錄 英畫家霍克尼泳池畔28億成交

2018-11-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕公開出櫃的英國傳奇畫家霍克尼（David Hockney）描繪同性情誼的游泳池畔畫作，十五日在全球最大藝術品拍賣公司佳士得的紐約拍賣會上，不到十分鐘就以九○三○萬美元（逾二十八．一一億台幣）落槌，不僅是此類主題罕見地賣出高價，更創下在世藝術家拍賣作品的最高價格紀錄。

現年八十一歲的霍克尼在一九七二年創作的《藝術家肖像（游泳池畔的兩個人）》〔Portrait of an Artist（Pool with Two Figures）〕，原先包含買賣家佣金在內的預估價為八千萬美元，最終由兩名買家經電話競標九分鐘後，喊價至八千萬美元成交，再納入佣金總價為九○三○萬美元。此前的紀錄保持者為美國藝術家昆斯（Jeff Koons）的金屬雕飾─橘色「氣球狗」（Balloon Dog），在二○一三年以五八四○萬美元（逾十八億台幣）在佳士得賣出。

霍克尼曾向美國有線電視新聞網（CNN）透露，游泳池畔之作七二年的初次成交價僅約兩萬美元，當時他以為這個價格已經很高，不料半年內就翻漲至五萬美元，才知作品被嚴重低估，如今更翻漲四五○倍。

佳士得未公布得標者身分，但媒體披露，名下擁有國際投資公司Tavistock及英格蘭足球隊托登罕熱刺隊（Tottenham Hotspur）的英國億萬富翁路易斯（Joe Lewis），是畫作的新主人。

游泳池畔之作為霍克尼最為人稱道的作品之一，畫中描繪穿著時髦體面的男子站在泳池畔，若有所思地看著泳池中正游向他的另一名男子，背景則是田園山景。據悉，泳池畔的男子為霍克尼在洛杉磯加州大學的學生、後來與其相戀並成為其靈感泉源的斯勒辛格（Peter Schlesinger）。畫作時間為兩人戀情告終之年，泳者則被認為是斯勒辛格的新歡。