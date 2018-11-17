聚焦中俄威脅 美將裁駐非部隊

2018-11-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕為把美國軍事焦點從反恐轉為抗衡中俄的威脅，美國防部官員十五日表示，未來幾年將撤離在非洲的數百名反恐部隊，並研究是否在全球其他地方也採取類似行動。

五角大廈發言人特雷希（Candice Tresch）指出，美國在非洲駐軍總數為七千兩百人，未來幾年內將減少約十％（即七百多人）。在利比亞、索馬利亞和吉布地等國對抗「暴力極端主義份子組織」的活動不受影響，但在西非等區域任務重點將轉為「提供諮詢、協助及情報分享」。

特雷希未闡明哪些非洲國家駐軍人數會減少，目前美國在尼日、喀麥隆和奈及利亞等地駐軍相對較少。一名美國匿名官員透露，這項裁軍可能在未來三年進行，預計減少肯亞、馬利及喀麥隆等國駐軍。非洲司令部是美軍首個裁減反恐武力的區域部隊，而歐洲、太平洋及其他司令部也可能考慮裁減反恐武力。

美軍於年初發表新版「國防戰略報告」（NDS），將中、俄列為「主要挑戰者」，顯示過去十七年來美軍聚焦打擊伊斯蘭好戰份子的優先次序已經改變。這份報告是基於川普政府信念，亦即中、俄再度浮現的戰略競爭，構成美國安全及繁榮的中心挑戰。

在冷戰時期，蘇聯曾與許多非洲國家建立緊密軍事和外交關係，在蘇聯瓦解後，俄國致力重建這些關係。莫斯科已與撒哈拉以南非洲國家簽署十九項軍事合作協定，包括衣索比亞、奈及利亞及辛巴威等國；中國則長期於非洲擁有重大經濟影響力，軍事參與相對較少，但去年已在吉布地建立首個海外軍事基地。