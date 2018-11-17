南海不屬任何國家 彭斯:維持美台關係

2018-11-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕前往新加坡參加東協與東亞峰會的美國副總統彭斯，十六日持續針對南海議題抨擊中國，表示南海不屬於任何國家。彭斯十五日才告訴東協國家領袖，印太地區不容侵略與帝國，之後更點名中國在南海的軍事化與領土擴張是「危險且非法」，威脅到許多國家的主權和世界的繁榮。另外，彭斯十五日也說，美國會充分維持與台灣的關係。

彭斯的最新發言勢必激怒北京。彭斯強調，「南海不屬於任何國家，而可以確定的是，美國會繼續在國際法允許且符合國家利益的地方航行與飛行」。

彭斯十五日先與中國國務院總理李克強、俄羅斯總統普廷等人進行非正式簡短會談，之後再與南韓總統文在寅舉行正式會談。外交消息人士透露，李克強在十五日東協會議上試圖制衡美國，強調南海對立應由當事國之間解決，希望區域外國家不要介入爭端。彭斯發言時主張，美國是印太地區當事國，在南海軍事化屬於非法。

「美國之音」（VOA）記者十五日曾向彭斯提問，指他曾提到台灣擁抱民主，為華人提供一條較好道路，美國是否有計畫協助台灣擴大國際空間？對此，彭斯回應說，川普政府與美國國會都已就美台關係做過表述，美國會充分維持與台灣的關係；美方將繼續遵守「一中政策」，但會遵守各項與台灣的協議與條約。彭斯在未提到「美中三個公報」與「台灣關係法」的情況下，強調美國「一中政策」不變。