北韓成功測試「尖端戰術武器」

2018-11-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓黨、官媒十六日報導，該國已成功測試一種新型「尖端戰術武器」，領導人金正恩親臨測試場視察。這是他自二○一七年十一月視導「火星15型」洲際彈道飛彈以來，相隔快一年，朝媒首次公開他親臨參觀北韓新研發武器的試驗。美國和南韓媒體分析，北韓慣於利用升高朝鮮半島緊張情勢做為談判籌碼，此舉恐為北韓藉小秀戰術武器來對美國施壓。

北韓「勞動新聞」等朝媒十六日報導，該戰術武器系統經長期研發，由已故領導人、金正恩之父金正日生前親自領導研發，「劃時代」地增強朝軍戰力。對此，南韓統一部表示，相關報導並未詳述該武器的具體資訊。從戰術性一詞推測，可能屬傳統武器。據統計，這次是金正恩今年第八次進行軍事相關公開活動。

南韓「朝鮮日報」十六日引述政府消息人士報導，北韓十一月已測試多管火箭系統。鑑於北韓把多管火箭發射器部署在兩韓邊界，並瞄準首爾，因此除核武外，這類火箭砲被視為對南韓最大的軍事威脅之一。

絕大多數輿論認為，金正恩此舉針對的是美國，而非南韓，意在增加談判籌碼。北韓官媒「朝鮮中央通信社」十六日也報導，金正恩對南韓總統文在寅贈送濟州島柑橘表達謝意。

對美不耐煩 秀武器施壓

韓聯社分析，金正恩釋放微妙信號。在無核化談判原地踏步，且美國輿論質疑北韓飛彈威脅仍在，此舉被認為旨在「適度」施壓美方。紐約時報分析，此次測試似乎並未違反北韓今年自願暫停核武及長程彈道飛彈的承諾。然而，金正恩重新在武器試驗場現身，恐使業已陷入僵局的美朝談判更為複雜化。

南韓智庫峨山政策研究院分析師申範澈認為，新型高科技武器的測試通常秘密進行，但北韓為展現對當前談判僵局的沮喪，才對外公開。南韓「北韓大學院大學」教授楊武仁也說，這是北韓式的「強制外交」，藉此對美方釋出其愈來愈不耐煩的信號。

另一方面，正訪問美國的南韓統一部部長趙明均十五日指出，由於兩韓峰會至少需兩個月籌備，因此金正恩可能無法在年底前訪韓。