中國迫害維族 美議員提案制裁

2018-11-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國參、眾兩院議員十四日針對中國對新疆維吾爾族的「人權侵犯」，推出跨黨派法案，旨在敦促川普政府採取更強烈回應，包括對迫害人權的中共高官祭出制裁。中國外交部則反批美方議員具「優越感」，基於強烈意識形態偏見，對他國內政「說三道四」進行干預。

美國國會與行政當局中國委員會（CECC）主席、共和黨參議員魯比歐，以及參院外交委員會副主席、民主黨參議員梅南德茲，共同提出「維吾爾族人權政策法案」，包含上述兩人共有十五名參議員連署。共和黨眾議員史密斯也在眾院提出配套法案。該法案要求國家情報首長與國務院合作，對中國鎮壓維族構成的安全威脅、中亞難民問題等提出報告，包括涉及維族集中營建設及營運的中企名單；聯邦調查局須報告提供資訊，保護美國公民及維族在內的永久居留公民，免於中國政府騷擾及恐嚇；國務院須就維族鎮壓規模提交報告。

另外，該法案也要求總統川普譴責中國，呼籲國務院設立新疆「特別協調員」新職務；敦促商務部檢視出口管控，限制對中輸出用於監視或關押維族的美國產品；驅策川普政府應用「全球馬格尼茨基人權問責法」等相關制裁，徹底實行「國際宗教自由法」。

該法案還促請對中國政府、共產黨及國安機構官員祭出制裁，包括新疆黨委書記陳全國等侵害維族人權的官員。魯比歐表示，華府必須讓中國官員為其罪行負責。梅南德茲則形容北京對維族的手法「令人憎惡」，促請川普政府擬定「明確及一致」的對中政策。