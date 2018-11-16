低碳水化合物飲食 減重不復胖

2018-11-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國醫學期刊（BMJ）十四日刊登的最新研究顯示，減重成功後，限制碳水化合物攝取量，能有效提高新陳代謝，幫助維持體重。研究團隊指出，過去減重方法強調計算總卡路里，進行飲食控制、降低脂肪攝取量以及節食，但新研究發現，關注各種營養成分的攝取比例與提高飲食質量，更能長久維持健康的體重。

營養學家證實，該項研究顯示，攝取澱粉和糖會降低人體的新陳代謝，而研究觀察到的新陳代謝差異量，足以解釋造成減重過程中體重忽高忽低的「溜溜球效應」。

該項研究耗資一千兩百萬美元，堪稱迄今規模最大的餵食實驗之一。研究團隊歷時約三年，在美國麻州多處校園進行相關計畫，與食品供應商建立合作關係，從一六八五名受試者中，逐步篩選出身體質量指數（BMI）超過二十五、介於十八歲至六十五歲的二三四名超重者，並讓他們接受九至十週的減肥飲食。

二三四名超重者當中，一六四人成功減去約十二％體重，進入下一階段實驗。他們被隨機分成三組，在蛋白質攝取量都維持總熱量二十％的情況下，分別接受高碳水化合物（六十％）飲食、中碳水（四十％）、低碳水（二十％）飲食，並用脂肪替代減少的碳水化合物，為期二十週。結果發現，低碳水飲食組平均每天能比高碳水飲食組多燃燒二七八卡路里。

研究團隊指出，透過調整飲食中的碳水化合物比例，用脂肪替代減少的碳水化合物，可以有效鞏固減重效果。研究作者之一、哈佛大學醫學院內分泌專家路德維希（David Ludwig）表示，低碳水化合物飲食每天可幫助人體多燃燒約二五○卡路里，持續三年就能減掉約九公斤；人體適應低碳水飲食的過程，可能需要一個月或更長的時間；低碳水飲食的好處，還包括幫助第二型糖尿病患者控制血糖等。