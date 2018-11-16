中美移民車隊抵邊界 搶翻美墨圍牆

2018-11-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕中美洲移民車隊數百人十四日已率先抵達美國南方邊界，現正聚集於墨西哥北部城市蒂華納（Tijuana）海灘，至少已有九位移民大膽翻越圍欄，非法進入加州的聖地牙哥，但立即遭到邊界巡警逮捕，其餘四千移民則正加緊腳步前往，無畏美國總統川普的威脅和警告。

陸續還有五千移民聚集

移民車隊於十月十三日起從宏都拉斯汕埠市（San Pedro Sula）等地出發，迄今已屆一個月，目前有近八百移民抵達蒂華納，高喊著「我們不是罪犯」等口號。許多在蒂華納的移民表示，將等到其餘移民到達後，再一起越界。移民們強調自己是為尋求更好未來，遠離充斥幫派暴力的中美「北方三角洲」，亦即宏國、薩爾瓦多及瓜地馬拉三國。預計十六日將有約五千移民聚集美墨邊界。

為防堵移民車隊，川普已於上週下達行政命令，禁止非法入境者申請庇護，並將自動遣返移民。五角大廈也已部署約五千九百名軍人於美墨邊界。自今年四月以來，已有約兩千一百名國民兵駐紮提供邊界協助。然而，批評者質疑，移民車隊未構成明顯威脅，不應浪費納稅人公帑。

美國國防部長馬提斯十四日於視察德州唐納營基地時堅稱，部署軍隊支持邊界巡邏「有其必要」，儘管部份共和黨人批評這是「作秀」。他稱視任務需要，有可能增派至九千人，動員包括現役與後備部隊。