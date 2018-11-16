佔中教授最後一課 700人致敬

2018-11-16

陳健民不後悔佔中

〔編譯周虹汶／綜合報導〕四年前為爭取香港特首真普選而發動「佔領中環」運動的香港中文大學社會學系副教授陳健民，十九日將為此受審。坦言無悔的他，十四日講授提前退休的最後一課，教室竟出現近七百人潮對他致敬，十五日中大畢業典禮更成為「悼香港，念政治犯」主場。

國際「人權觀察」組織十四日特別向香港政府喊話，呼籲撤銷對下週審訊陳健民等九位佔中「非暴力示威領袖」的指控，直指相關檢控「侵犯了和平集會、結社與言論自由權」，「令人擔憂香港當局企圖將法庭政治化。」陳健民十五日表示，港府拖延至今才開審，是為了避免群眾反彈，現在終於擇定適當時機「秋後算帳」。

現年五十九歲的陳健民一九九三年起擔任中大教職，但他原任教科目九月傳出明年換人講課；儘管教職已屬終身，陳健民也還不到退休階段，但因判決「不是一定樂觀」，不排除或許入獄以致無法續執教鞭，決定提前主動求去。

他十四日在中大最後一課〈毋忘點燈人︱︱向啟蒙者致敬〉分析香港與台灣過往的社會運動時，更直言已做好入獄在即的心理準備，只擔心相關定罪將嚴重影響港人日後公民權利；但他補充表示，「佔中」已成為他人生最重要的部分，堅信若不被審訊擊潰，這股能量將愈挫愈勇。講堂原本只能容納約五百人，但擠進近七百人爭睹風采與合影，包括與他齊名為「佔中三子」的香港大學法律系副教授戴耀廷、基督教新教牧師朱耀明，還有泛民主派諸多政黨人士以及亦將接受十九日審訊的中大學生會前會長張秀賢在場旁聽。

港中大畢典 學生「悼香港」

這股批判力量也延伸到隔天的中大第八十五屆頒授學位典禮：當中國國歌響起，文學院及社會科學院的畢業生手持黑底白字橫幅，表達對 「今日國歌法，明日廿三條」憂心，同時默站高舉「為何不愛國亦是罪名」、「為何不肅立是件壞事情」等示威牌；開始頒授學位時，社科院更有畢業生帶頭站到椅子上，一邊手持「悼香港，念政治犯」黑底白字標語、一邊高喊「拒絕政治檢控，釋放香港政治犯」口號，同時靜立一分鐘。