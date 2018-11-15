扯！ 中國大學令清查師生手機電腦

2018-11-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國大學校園近期風聲鶴唳！廣西桂林電子科技大學日前以「境內外敵對勢力」傳播違禁、違法影音內容為由，發文下令全面清查教職員工及在校學生的手機、電腦、行動硬碟和隨身碟等電子裝置，引發譁然。網友痛批此舉嚴重侵犯個人隱私，法界人士也指校方嚴重違法。校方則辯稱，外界對公文內容理解有誤，且尚未真正實施。

防「境內外敵對勢力」

這份標註「桂電〔2018〕77號」的桂林科大文件聲稱，因近期「境內外敵對勢力」透過網路、手機等途徑，大肆傳播違禁、違法影音；為抵制和打擊涉暴、涉恐、反動、淫穢等有害思想傳播，將在各單位與學院開展清理涉暴、涉恐、反動、淫穢等違禁、違法影音工作的相關事宜，要求各單位、學院要對全體教職員工及在校學生的手機、電腦、行動硬碟、隨身碟等進行全面清查，清查時間為十一月七日至二十三日。

文件被媒體披露後引發譁然，網友一面倒痛批校方侵犯個人隱私，領導腦袋進水，才應該被清查。但據「澎湃新聞」報導，該校保衛處工作人員聲稱，目前尚未具體落實，基於涉及隱私等問題，清查範圍可能會縮小。至於清查的初衷，工作人員表示，「上面有要求的」。

上海天安涌道律師事務所律師郭維朝指出，中國憲法第四十條規定，除因國家安全或追查刑事犯罪的需要，由公安或檢察機關依照法律規定程序對通訊進行檢查外，任何組織或個人不得以任何理由侵犯公民通訊自由和通訊秘密。北京京師律師事務所律師張新年也指出，大學生的合法權益受法律保護，若文件屬實，校方及相關人員顯然欠缺法治思維，並涉嫌嚴重違法，應予問責；他還強調，即便是在中、小學校的未成年人隱私，也應依法保護。

入校逮維權生 校園瀰漫恐怖

另一方面，北京大學九日晚間發生警方人員入校逮捕維權人士、毆打學生的事件，引發國際媒體關注。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，當局自今年八月起，在全國各地大肆抓捕自發性為勞工爭取權益的年輕左翼活動人士，相關行動已導致各大校園瀰漫恐怖氛圍。一名北大學生告訴ＣＮＮ，北大校園如今宛如籠罩著「白色恐怖」。

香港「南華早報」十四日報導，中國當局九日起先後在北京、上海、廣州、深圳、武漢等地逮捕二十二名維權人士，迄今仍有至少十六人下落不明。