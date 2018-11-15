英脫歐協議出爐 等內閣背書

2018-11-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國首相梅伊十四日召開特別內閣會議，就與歐盟達成「技術性層面」協議的脫歐草案，尋求政治背書。距離明年三月二十九日「脫歐日」僅剩四個多月，脫歐協議草案獲英國內閣背書後，還得送至歐洲理事會、英國國會、歐洲議會通過，才能正式生效。倘若草案未能通過所有考驗，梅伊可能被迫辭職，英國或將「無協議」脫歐。

北愛邊界、去留 爭議最多

這份據信厚達五百頁的脫歐協議草案，備受關注的細項包括英國與歐盟的「分手費」三百九十億英鎊（約一．六兆台幣）、北愛爾蘭與愛爾蘭共和國之間如何不設「硬邊界」、二十一個月的過渡期方案等。其中，「邊界」設置方式料將引起最多爭議，歐盟堅持採行聯合邊界檢查，並讓北愛爾蘭單獨留在歐盟關稅聯盟，導致英國擔心無法完整脫歐，影響國家主權和後續與他國簽訂貿易協議。

這份脫歐協議草案歷經十九個月漫長談判，期間數度陷入僵局。梅伊十四日必須取得九名疑歐派內閣成員支持，否則草案將退回歐盟重新協商；若能順利獲得內閣背書，歐洲理事會預計二十五日召開臨時會簽署協議，俾便推動後續進程。英國下議院預定下月七日就該協議進行表決，但梅伊恐將面臨執政聯盟的分歧，以及在野黨的挑戰；工黨近來持續主張舉辦「二次脫歐公投」。

保守黨「疑歐派」議員瑞斯莫格（Jacob Rees Mogg）已表態，他對這份脫歐協議草案不滿意，「這不是先前他們承諾的」，他很難繼續支持梅伊。北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）議員唐納森（Jeffrey Donaldson）告訴英國廣播公司（BBC），「我們聽說這份協議可能導致英國分裂，這不是我們所支持的。」若DUP拒絕奧援梅伊，執政聯盟恐被迫解散，面臨國會再次大選，脫歐進程將更不明朗，梅伊個人的政治生涯也將面臨重大考驗。

英國二○一六年六月通過脫歐公投，一七年三月二十九日正式通報歐盟啟動脫歐程序，談判期限兩年，但因北愛邊界檢查及貿易議題談判等進展不順，雙方同意在一九年三月二十九日脫歐後，有二十一個月的過渡期，但若最後協議未達共識，「無協議」脫歐則可能沒有過渡期，歐盟與英國恐將出現混亂局面。