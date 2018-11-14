中國整肅個人媒體 翻牆網友紛遭逮捕

2018-11-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府近來加強整肅網路「自媒體」（個人媒體），上月二十日起已有近萬組帳號遭查封，微信、微博等平台被嚴重警告，就連使用「推特」等海外平台者也被約談。分析指出，在中國處於政治、經濟等「內憂外患」之際，此舉不外乎是為了「維穩」，但對自媒體的強硬管控，恐引起民間自我審查，言論空間進一步受到箝制。

這一波整肅就連實名認證的「中國社會科學院國家文化安全與意識形態建設研究中心」的「思想火炬」，也證實其微信公眾號已遭封禁，隨附的圖片顯示，思想火炬是因發布中國愛滋病患者激增、非洲人口湧入和同性濫交而被封。

通過實名認證…官方帳號也被查封

中國網路管理機構「中國國家互聯網信息辦公室」（網信辦）十二日在官網指出，三週來已查封逾九千八百組帳號，痛批這些帳號「抄襲侵權、充當『標題黨』、進行營銷勒索、散播謠言和色情訊息」，甚至「傳播政治有害訊息、惡意竄改黨史國史、詆毀英雄人物、抹黑國家形象」，嚴重踐踏法律尊嚴，破壞網路輿論生態，損害群眾利益。

網信辦聲稱，許多被查封的帳號都開設於騰訊微信、新浪微博平台，因此一併約談這兩家業者，並予以嚴重警告，業者也承諾「自查自糾」、積極整治改進。其中，知名自媒體「紫竹張先生」日前發表「你不中獎的原因找到了，都被人給貪污了」一文，披露中國福利彩票發行管理中心疑似集體貪腐一三六○億人民幣（逾六一三○億台幣）醜聞，但文章已被下架，官方也澄清此為謠言。

中國中央電視台節目「焦點訪談」日前列出自媒體的「六大宗罪」，網信辦移動網絡管理局副局長蘇仁更在節目中強調，自媒體並非法外之地，下一步將擴大「依法管網、依法治網」，對自媒體違規行為「從嚴查處，絕不姑息」。中共黨報人民日報也在評論中指出，自媒體應「守好道德紅線及法律底線」，並呼籲相關部門儘快訂立規範，提高自媒體的「違法」成本。

值得注意的是，廣東省網路維權人士賈榀指出，除網路平台遭清洗外，不少「翻牆」在「推特」發言的中國網友，包括發布關於維權良心犯等消息者，也接連被當面或電話約談和警告。不久前，廣東維權人士卜永柱更透露，有使用推特的網友被當局要求刪文、刪帳號，甚至有人因發文內容敏感而遭逮捕，直言此乃「最高層統一行動」。

分析指出，網路自媒體打破中共一黨獨大的資訊傳播格局，使當局的謊言一一被戳破。尤其在美中貿易紛擾下，網路湧現「國進民退」等影響經濟和社會的說法，更促使官方出手整頓，以防動盪加劇。