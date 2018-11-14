中國法官 在香港城市大學成立中共支部

2018-11-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國國家法官學院官方網站日前證實，三批在香港城市大學攻讀法學碩士或博士學位的中國法官，十月間已在校內成立臨時黨支部，並頻繁展開黨務活動，包括召開黨支部會議等。消息隨即引發部分香港民眾恐慌，原始網頁十三日已遭刪除。此前，中共廣設黨支部一事，也曾在海外引發爭議。

藉攻讀學位開黨課 頻繁開會引港人恐慌

資料顯示，香港城市大學第五屆、第六屆高級法官法學博士班臨時黨支部，以及第九屆法官法學碩士班臨時黨支部，上月二十日下午在校內召開黨支部會議，邀請國家法官學院黨委書記、院長黃文俊講「黨課」；各臨時黨支部共有三十九名黨員參加會議，另有十一名非黨員學員應邀列席會議。黃文俊要求全體黨員及學員「旗幟鮮明講政治」，牢固樹立「四個意識」，要敢於和錯誤言行作鬥爭，要嚴守政治紀律和政治規矩。此前，該校的臨時黨支部也曾召開會議，共同學習中國國家主席習近平視察廣東的「重要講話精神」。

中共黨章規定，黨員三人以上的單位都必須成立黨支部。為加強「黨的建設」，中共近年積極倡導「離境不離黨」，要求黨員在外地求學或工作的地點設立黨支部，以便「相互監督並敦促堅定共產主義信仰」，此舉在海外引起諸多風波。

去年十一月初，大連理工大學副教授牟興森在加州大學戴維斯分校，聯同六名中國訪問學者成立公派留學黨支部，學習中共第十九次全國代表大會精神，引發輿論譁然，被質疑違反外國代理人登記法（ＦＡＲＡ）。牟興森隨後宣布解散黨支部，承認此舉有違美國法律。

香港星島日報引述中國官方媒體報導，浙江義烏工商學院已在加拿大、新加坡、紐西蘭建立三個海外臨時黨支部，力求遵循「離境不離黨」原則，做到「黨員在哪裡，黨的組織就建到哪裡」。