中國出黑手 我友邦馬紹爾總統險下台

2018-11-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕與我國有正式外交關係的太平洋島國馬紹爾群島，八名國會議員疑似在中國政府驅使、親中企業利益團體配合謀劃下，上週對六十七歲的女總統海妮（Hilda Heine）提出不信任動議，十二日投票。海妮當場拿出政績為己辯護，對方最後以一票之差未能得逞。甫於七月間訪台的海妮暗指，此事本質為破壞國家主權的一場逼宮記。

身為太平洋島國首位暨唯一民選女性領袖，馬國國會十二日對海妮的不信任案投票，贊成、反對者各十六票。反對派聲稱，海妮政府二月底將「主權」（SOV）加密數位貨幣與美元並列為法定貨幣，開全球先河，國際貨幣基金（IMF）九月間預言此舉弊大於利，當地恐淪為洗錢者與恐怖主義幫凶，有辱馬國在國際間的金融聲譽。海妮與盟友花了四十五分鐘細數政績，最後驚險保住大位。

反對派要成立特區 不信任案以1票之差落敗

海妮九日明確指出，反對陣營為了扳倒她而搬出一堆「沒有根據」的「煙霧彈」，其實都是「朗格拉普環礁特別行政區」（RASAR）案未過的報復之舉：該案由擁有馬國公民身分的華裔商人嚴凱瑞（Cary Yan），今年四月和馬國前總統諾特（Kessai Note）、國會議長凱迪（Kenneth Kedi）、朗格拉普市長等人在香港合力發動，主張朗格拉普環礁借鏡香港「一國兩制」經驗，成立全球第一個全面自主、完全免稅、完全開放的數位特區。

中國為擴大在太平洋地區的影響力，已於當地撒數十億美元。就地緣政治而言，馬紹爾群島介於澳洲和美國夏威夷州之間，一九八六年才和美國簽署「自由聯合協定」並獲得獨立主權，但國防等預算迄今仍大力仰賴美國；朗格拉普環礁尤其鄰近美國一九四六至五八年間進行逾廿次原子彈和氫彈試爆的比基尼環礁，不難想見中國覬覦。

海妮九日對紐西蘭國家廣播電台（RNZ）表示，提出不信任案的反對派議員與嚴凱瑞關係匪淺，RASAR恐將成為外國投資客的避風港；而十二日不信任投票的背後，正隱含「某外國利益」試圖掌控環礁及打造「國中之國」的野心，恐為中國送入馬紹爾群島的「特洛伊木馬」。海妮強調，「我們必須謹慎了解太平洋地區的地緣政治局勢」，為了在中國勢力環伺下維持馬國的獨立性，防範恐將隨之而來的洗錢計畫與護照販賣問題，她認為力拒RASAR有理，相信逾六十％國人都將力挺。