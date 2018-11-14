彭斯訪安倍︰印太不容專制與侵略

2018-11-14

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本首相安倍晉三十三日與來訪的美國副總統彭斯舉行會談，會後召開共同記者會並發表聯合聲明，雙方確認將就實現「自由開放的印度—太平洋」加強合作，共同投入最高達七百億美元（約二．二兆台幣）的基礎建設援助資金。十月初曾重砲批判中國對外政策的彭斯，於記者會上再次重申，「印太地區無法容許專制主義與侵略」。日本媒體指出，彭斯對抗中國霸權主義的立場鮮明。

反制一帶一路 兩國將投入2.2兆援助資金

此外，美日兩國預定明年一月啟動「貨物貿易協定」（TAG）的新談判。彭斯表示，希望將TAG打造為印太地區的示範協定，對象不僅止於貨物，還包括服務。針對中國主導的廣域經濟圈構想「一帶一路」，彭斯也意有所指地表示，自由開放的印太「不是強迫推銷的東西」。

彭斯這趟亞洲訪問行程將先後走訪日本、新加坡、澳洲和巴布亞紐幾內亞等四國，並將代表總統川普出席東南亞國協（ASEAN）峰會與亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議。彭斯十二日搭乘專機抵達日本，這是他繼去年四月及今年二月之後第三度訪日，也是六日美國期中選舉後，雙方高層的首次會談。

彭斯與安倍會談的主要議題，包括北韓無核化、綁架日本人問題，以及美日共同主導的自由開放印太構想，安倍也在會中向彭斯說明他上月訪問中國的成果。彭斯表示，為實現讓所有國家不分大小都能繁榮的自由開放印太願景，歡迎日美兩國在基礎建設、能源、數位領域等共同合作。安倍表示，他與彭斯確認未來持續由日美主導，並和澳洲、印度、東協各國等合作，進一步強化共同努力。

北韓非核若無進展 美、南韓傳恢復軍演

彭斯說，美日同盟是印太和平與繁榮的主軸，不容許專制主義與侵略是美日共同理念。安倍表示，他與彭斯一致認為，美日兩國為了與中國進行建設性對話，必須緊密合作。彭斯十月初發表演說，重砲抨擊中國的擴張政策，被視為川普政府對中國的「戰書」。產經新聞報導，中國領導人也將出席前述國際會議，美日兩國在此之前展現親密關係，對中國在南海片面擴張軍事據點、以鉅額金援讓對手陷入債務危機的「一帶一路」等行徑，展現鮮明的對抗意志。

另一方面，日本共同社十三日獨家報導，川普政府九月間已告知日方，若北韓非核化沒有進展，美國和南韓目前中斷的大規模聯合軍事演習，最快可能在明年春天重啟。報導引述日本政府消息人士說法指出，美方提及可能重啟的演習，包括代號「關鍵決斷」的指揮所演習，以及代號「鷂鷹」的野外機動訓練。「關鍵決斷」約於二月至三月前後舉行，「鷂鷹」則於三月至四月前後實施。