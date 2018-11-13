勇推購物車 澳街友擊退恐攻男

2018-11-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕澳洲墨爾本一位遊民九日以購物推車，試圖阻止一名男子在熙來攘往的街上揮刀襲警。名為羅傑斯（Michael Rogers）的遊民之後被讚揚為英雄，慈善組織「墨爾本無家者共同體」十日在眾籌網站，為被封為「推車俠」（Trooeyman）的羅傑斯募款，希望為他募集五千澳幣，助他脫困，結果大批捐款湧入，至十二日募得的善款已突破十三萬澳幣（ 約二九四萬台幣）。

晃動的手機影像顯示，九日下午在墨爾本市中心的伯克街上，一名男子一再試圖用一輛購物推車推撞三十歲的索馬利亞裔澳洲公民希爾阿里（Hassan Khalif Shire Ali），當時他砍殺三人，正揮刀攻擊警察。混亂中，希爾阿里遭警方擊斃。在附近經營咖啡廳四十年的七十四歲老闆馬拉斯皮納無辜遭砍，因傷勢嚴重，送醫後不久死亡，另兩名傷者則沒有生命危險。

警方指出，希爾阿里在車內放有許多瓦斯罐，打算引爆，製造更多傷亡，所幸瓦斯罐未能引燃。二○一五年，澳洲當局憂心他前往敘利亞，為極端組織「伊斯蘭國」（IS）作戰，而撤銷他的澳洲護照。

四十六歲的羅傑斯事後受訪表示，當時他在路旁看到推車，就跑去取用，「我直接將推車扔向他，有碰到他，但沒撂倒他」，「這傢伙殺紅眼，所以我進入行動模式，試圖用推車猛擊他」。他堅稱自己不是英雄，當下他也感到害怕，「但我覺得，或許我可以挽救一些生命」。他也透露，過去二十年，他數度進出監獄，包括犯下「惡性入室行竊罪」而被判刑五年，他也有長期的吸毒史，「我與警察互動的經驗不好」，九日的行動純粹出於「臨時起意」。

在眾籌網站「GoFundMe」為「推車俠」募款的網頁寫道，羅傑斯「冒著生命危險，盡力阻止一名狂暴的恐怖份子」，「我們知道我們的英雄『推車俠』是無家者，他的手機在事件中被摔壞了，我們相信他的盡力值得回報，真正幫他脫困」。該網頁成立兩天來，已有近五千人捐款。

警方對「推車俠」的行徑看法兩極，維多利亞州警察局副局長巴頓表示，現場警察感謝羅傑斯的協助，「無疑地，他十分勇敢」。不過，之後巴頓的長官、維州警察局長阿希頓表示，羅傑斯本能的行動恐導致悲劇結果，若推車讓警察倒地，後果將不堪設想。