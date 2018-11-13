歐洲終戰紀念 川普成箭靶

2018-11-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國總統馬克宏、美國總統川普、德國總理梅克爾及俄羅斯總統普廷等全球逾七十位領袖，在一百年前第一次世界大戰終戰協議簽署的十一日上午十一時，齊聚巴黎凱旋門無名戰士墓，參加終戰百年紀念儀式。馬克宏在發表演說時譴責「國家主義」（Nationalism），直言一戰的痕跡從未在歐洲或中東地區消失，而當今這股政治浪潮正猶如「古老的惡魔再現」，呼籲各國建立希望、而非對彼此操作恐懼。外界認為，馬克宏是藉此向不斷以「愛國主義者」自居的川普喊話。

川普和普廷並未與各國領袖一同撐傘走向戰士墓，而是基於安全考量，選擇搭車前往。東道主馬克宏在凱旋門下發表內容尖銳的演說，率先提出反思，指各國領袖齊聚的照片，「未來會被視為和平長存的象徵，還是全球失序前的最後一刻？」

形容自己是愛國主義者的馬克宏指出，各國必須在危險、持續成長的民粹風潮，以及「自私」的國家主義面前，找到共同建立和平的新方法，「國家主義強調『一切以我們的利益為優先，誰在乎其他人？』這根本是對愛國主義（Patriotism）的背叛，將抹消使一個國家存在、壯大的價值。」

國家主義崛起 威脅國際秩序

在午宴後的「巴黎和平論壇」上，梅克爾和聯合國秘書長古特瑞斯也分別警告，崛起中的國家主義已威脅以規則為基準的國際秩序，直言世界現勢與二十世紀初、一九三○年代的兩次大戰前夕極為相似，令人憂心將有一連串不可預期的驟變。報導指出，川普雖出席紀念儀式與午宴，但缺席隨後的論壇。此外，在十日因雨取消造訪巴黎一百公里外一座陣亡美軍公墓挨批後，川普十一日改去巴黎郊區另一座美軍公墓憑弔。

另一方面，川普此行也招致不少抗議聲浪。十一日在巴黎東部的共和國廣場，即聚集約一千五百名反川普民眾，眾人不僅嗆「仇恨者離開歐洲」，現場也飄揚著譏諷川普的嬰兒氣球。