鎮壓工人維權 中國入校逮學生

2018-11-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國佳士科技公司深圳工廠員工爭取籌組工會一事，數月來持續獲得中國各地大專院校學生聲援，醞釀成中國近年聲勢最浩大的學生運動之一。北京當局九日起在全國五座城市「開鍘」，強行抓捕至少十二名維權人士，甚至直接闖入知名學府北京大學校園逮人。外國媒體指出，這場運動使號稱維護工人權益的中國共產黨顏面掃地，而北京當局的蠻橫做法，將加劇國家主席習近平的負面形象。

佳士科技深圳廠員工長期面臨欠薪、違法加班、剋扣工資等待遇，五月起爭取籌組工會卻遭管理層打壓，全國大專院校學生相繼前往聲援。然而，廣東警方七、八月間數度突襲鎮壓，以「尋釁滋事」為由逮捕數十名學生、工人，迄今仍有數人尚未獲釋。儘管如此，自稱受馬克思主義驅使的北京大學等菁英名校學生，仍透過「佳士工人聲援團」推特帳戶號召各地學子響應。

闖校施暴 一被毆一被擄走

紐約時報、金融時報指出，北京當局近日展開全國性掃蕩，九日先在北京、上海、廣州、深圳等地逮捕九名維權人士，十一日又在武漢帶走三人，北大畢業生張聖業更在北大校園內被擄走。親眼目擊的北大歷史系學生于天夫表示，當時至少五名黑衣人迅速接近，他在頃刻間就被撂倒在地，遭人踢踹、打掉眼鏡而意識模糊之際，看到張聖業在眾目睽睽下被強行推入車內。另有目擊者被勒令刪除照片，網路上的訊息和影片也被刪除。

另名畢業生 失蹤兩個月

路透指出，北大發言人證實，確實有人在校內被帶走，但強調此事與該校師生無關。北京一名參與學運的大學生表示，當局認為將「佳士工人聲援團」一網打盡的時候到了，否則不會突然發動如此大規模的行動。「佳士工人聲援團」則直指當局秋後算帳，呼籲外界譴責這類暴行。據悉，聲援團發起人、廣州工運女青年沈夢雨已「被失蹤」近三個月；另一活躍成員、北大畢業生岳昕，也已兩個月下落不明。

紐時指出，被捕的學生深信馬克思主義，認為必須保護工人權益、反對集體貪腐，卻被號稱以馬克思主義為宗的中共抓捕，因為中共根本無法容忍不在其控制下的任何行動或組織，且正加速鎮壓反對勢力與政治組織。然而，「國際特赦組織」中國研究員潘嘉偉（Patrick Poon）指出，相較於過去中國領導人較能容忍工運，此次高壓行動將為習近平再添負面形象。