新研究︰維他命D、魚油補充品 無法防癌

2018-11-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國心臟協會（AHA）科學會議十日發表多項研究成果，部分實驗顯示，被視為保健食物的維他命Ｄ及魚油補充品「Omega-3脂肪酸」（Omega-3 fatty acids），並無法顯著防止癌症或心臟病。然而，也有其他實驗發現，服用從魚油萃取的藥物，可有效預防中風、心臟病等心血管疾病。

美國波士頓布里翰婦女醫院（BWH）及哈佛醫學院（HMS）的研究人員，針對逾兩萬五千名平均年齡五十歲以上、沒有癌症、中風或心臟病等病史的多族群美國人進行臨床實驗，受試者每日被隨機給予維他命Ｄ、Omega-3脂肪酸或安慰劑，五年後，檢測這些營養補充品對疾病的影響。

研究顯示，在維他命Ｄ的實驗中有一六一七人罹癌，其中七九三人定期服用維他命Ｄ，八二四人服用安慰劑。另有九○五人罹患中風、心臟病等心血管疾病或因此死亡，其中三九六人定期服用維他命Ｄ，四○九人服用安慰劑。這些數字顯示，維他命Ｄ與降低癌症及心血管疾病的關係甚微。

此外，在Omega-3脂肪酸的試驗中，則有八二○名攝取者及七九七名安慰劑組人士罹癌。有三八六名每日攝取一公克Omega-3脂肪酸的受試者出現心血管問題，另有四一九名服用安慰劑人士如此，再度顯示差異甚微。研究主筆曼森指出，未有足夠證據顯示，人們有必要服用這些補充品，但若已攝取，也沒有理由馬上停止，若有意攝取則應諮詢醫療人員。