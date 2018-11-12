回收囊返地球 日取得太空物質樣本

2018-11-12

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）十一日成功回收掉落在太平洋南鳥島海域的太空回收囊（見圖，取自網路），這是日本首次嘗試從國際太空站（ISS）送回太空實驗樣本，密封回收囊使用的原理，竟是來自保溫瓶的真空斷熱技術。

JAXA無人太空船「白鸛七號」於九月二十三日發射升空，運載重達六．二公噸的電池等補給物資前往ISS。這次比較不一樣的是，同船還搭載太空回收囊，這是日本首次挑戰從太空載運物資返回地球，相關技術有助於未來運用於載人飛行，在此之前只有美國和俄羅斯兩國有此技術。

白鸛七號本月八日將太空回收囊載離ISS，十一日清晨進入大氣層，白鸛七號燃燒殆盡任務結束，回收囊則順利通過大氣層，於日本時間七點多掉落在南鳥島附近目標海域，由JAXA人員完成回收。

太空回收囊是由JAXA與大阪虎牌保溫瓶於二○一五年起共同開發，圓錐形的回收囊底部直徑八十四公分，高六十六公分，搭載新開發的噴射推進器，可微調進入大氣層的角度。回收囊內部還有直徑二十九公分、高三十四公分的密封罐，裝著在ISS無重力環境中達到結晶蛋白質的實驗樣本。

當初開發時，回收囊除了必須考慮進入大氣層時要承受攝氏兩千度的高溫外，還有高達40G的重力，大約是以兩百公里時速撞擊水泥時也不會損壞的強度。另一方面，載運回來的蛋白質相當脆弱，即使回收囊進入大氣層時外層溫度高達兩千度，但密封罐內部可在四天內維持四度的低溫。

虎牌開發人員運用製造保溫瓶的雙層真空斷熱技術，克服鋼材變形問題。開發人員笑稱，這是「終極保溫瓶」，將與JAXA提出專利申請。

太空回收囊回收後，將於十三日送往筑波太空中心，調查內部是否有損傷或故障等狀況。JAXA技術中心主任植松洋彥開心宣布計畫成功，表示雖然白鸛七號發射時間延宕好幾次，但回收囊最後還是成功返回地球，算是滿分的任務。