佛州期中選舉 州長、參議員重計票

2018-11-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國期中選舉已經落幕，佛羅里達州卻重演二○○○年總統大選時重新計票的往事，包括州長、聯邦參議員與其他若干民代或公職，都必須進行全州重新計票。目前領先者多為共和黨候選人，紐約時報預測民主黨人翻盤機會不大，但美國總統川普仍揚言，將對重新計票「緊盯不放」，不讓民主黨人「竊取」州長與參議員席次。

由於候選人之間的得票數過於接近而無法判定贏家，佛州州務卿戴慈能十日正式下令，州長與參議員選舉必須重新計票。此外，佛州農業廳長、州參議院一席與州眾議院兩席，也必須重新計票。目前計票結果顯示，共和黨籍州長候選人迪尚特僅以○．四一％得票率領先民主黨對手吉倫，共和黨籍佛州參議員候選人史考特的領先幅度更小，僅小贏民主黨對手尼爾森○．一五％。至於佛州農業廳長選舉，則是民主黨人佛瑞德領先共和黨對手卡德威爾，但領先幅度只有○．○七％。

根據佛州州法，候選人得票率領先幅度低於○．五％就必須重新計票，低於○．二五％時，得以人工重新計票。佛州最大郡邁阿密︱戴德郡與棕櫚灘郡已立即展開計票，其他郡則要到當地時間十一日才會開始，預計全州六十七個郡將在十五日完成機器重新計票，人工重新計票則要到十八日才會有結果。目前確定聯邦參議員與農業專員兩項選舉會進行人工計票，但人工計票並非以人工重新計算超過八百萬張選票，而是僅檢查未被計票機列入計算的「不足圈選」（undervote）與「過度圈選」（overvote）選票。

例如，選民在選票上的候選人姓名旁邊打勾而非圈選，或選民在選票上圈選兩名候選人，以致未被計票機列入計算，就會由人工檢視。

擔心重新計票後會被民主黨逆轉勝的川普，推文諷刺民主黨企圖「竊取」佛州的兩場重要選舉，「我們會緊盯不放」。川普十日受訪時還指控民主黨會無中生有，痛斥佛州重新計票「丟人」。票數落後的民主黨籍州長候選人吉倫，則對重新計票表示歡迎，還要收回稍早承認敗選的發言，但也強調將接受任何結果。

佛州重新計票令人想起該州在二○○○年總統大選時的計票爭議，該州當時並未針對重新計票程序做出規定，延宕超過五週才確定是共和黨候選人布希以五三七票擊敗民主黨對手高爾。