美若全面啟動關稅戰 中國經濟速惡化

2018-11-12

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，中國經濟已面臨成長減緩、房地產泡沫、債台高築、人民幣重貶等難關，一旦美國關稅戰全面啟動，這些問題將快速惡化。報導說，儘管美國總統川普已對中國兩千億美元進口產品加徵十％關稅，中國十月份出口仍成長十六％，但若十二月底關稅從十％調高至二十五％，情況可能就會有所不同。

中國透過大肆舉債，使其經濟在二○○八年全球金融海嘯後快速成長。澳洲國民銀行資深經濟學家柏格（Gerard Burg）指出，中國一直透過信貸來推動成長，如今金融體系的整體負債已是經濟規模的好幾倍。部分資金用於造橋鋪路等基礎建設，但多半被投入沒有生產力的經濟領域，包括無效率的大型國有企業，較具活力的私營部門並未受惠太多。

北京當局去年推出多項措施抑制負債水平，導致經濟放緩。部分分析師質疑中國政府整頓金融體系的承諾，投資銀行「大和資本市場」經濟學家賴志文表示，若未定期挹注廉價的信貸，許多省級政府和國有企業根本撐不下去，恐將引發社會不安、裁員和破產等嚴重後果。

中國政府也試圖化解人民幣持續貶值的壓力，今年一月以來人民幣兌美元已重貶逾九％，主因是市場擔心中國經濟前景，加上美國聯準會升息推高美元。新加坡研究公司Centennial Asia創辦人巴斯卡蘭認為，人民幣快速貶值可能變成惡性循環。凱投宏觀表示，北京當局似乎又開始猛砸外匯存底來捍衛人民幣匯率，以減緩人民幣貶勢。

中國面臨的另一危機，則是過熱的房地產市場。受到低利率和大城市房屋短缺影響，過去十年中國房價已上漲逾一倍。但安盛投資管理公司資深新興亞洲經濟學家姚遠表示，中國房市已出現裂縫，例如一些開發商面臨需求不振，已開始降價求售，「泡沫破裂只是時間早晚問題」。