《中日對照讀新聞》村上春樹さん資料寄贈 「研究者の役に立つなら喜ぶ」 村上春樹捐贈個人作品資料「若對研究我的人有幫助，我會很高興」

2018-11-12

◎茅毅

人気作家の村上春樹さん（69）が4日、37年ぶりに国内で記者会見を開いた。母校の早大で開かれた、研究センター「村上ライブラリー」（仮称）の設立発表会見に出席。自身の原稿や世界各国で翻訳された資料などを寄贈すると明らかにした。大学はこれを活用し、名前を冠した施設の設置を検討。来年度から整備を進める。

69歲的人氣作家村上春樹，4日暌違37年在日本國內召開記者會。親自出席在其母校私立早稻田大學（早大）的東京都新宿區「早稻田校區」舉行的研究中心「村上library」（暫稱，library有圖書館（室）、書（文）庫、藏書室、書房之意）成立發表會。村上表示，將捐出自己作品的原稿，及其被全球許多國家翻譯的著作譯本資料等。為了善用這些稿件，早大考慮在校內設置以村上為名的研究設施，2019年度起展開籌備工作。

「ノルウェイの森」「1Q84」などのベストセラーで知られる村上さんは、「（資料の寄贈は）僕にとってすごく大事なこと。子どもがいないので、僕がいなくなった後、資料が散逸すると困る」と、理由を説明した。

以1987年《挪威的森林》、2009年《1Q84》等暢銷書聞名的村上，4日說明自己決定捐出這些資料的考量。他說，「對我而言，（捐贈資料）是天大的事。因為我沒有子女，百年之後，要是資料散佚就麻煩了，那可不好。」

寄贈される資料には、大学ノートに書かれた「ノルウェイの森」の草稿などが含まれる可能性がある。蔵書、2万点近くあるレコードが並ぶ書斎のような空間を設置する計画がある。「僕の作品を研究したい人の役に立つのなら、それに勝る喜びはない。第2の村上春樹が出てくるといい。文化交流の一つのきっかけになればと思う」と話した。「村上春樹記念館」という名前も挙がったが、「まだ死んでないので」と笑いを誘った。

村上捐贈的資料可能包括寫在大學筆記本裡的《挪威的森林》草稿等。早大擬設置陳列村上收藏的書籍、近2萬張唱片的書房之類的場域。他說，「如果能對想研究我作品的人有所幫助，將沒有比這還讓我高興的事。再出現一個村上春樹就好了。我想，能成為文化交流的契機就好了」。儘管也有人提議以「村上春樹紀念館」做為該研究中心的名稱，但村上說，「因為我還健在，所以……（就不考慮了）」，惹來現場笑聲。

ニュース・キーワード新聞辭典

ベストセラー：名詞，英文best seller（書籍、CD、DVD等熱賣商品，大多指書籍），有時日文會以書籍（しょせき，也有寫成しょじゃく）ベストセラー來凸顯是暢銷書，而非其他商品。例：ベストセラーとは、ある期間内（きかんない）によく売（う）れた商品（しょうひん）のこと。特（とく）に書籍について言（い）うことが多（おお）い。（best seller是某段期間內熱銷的商品，尤其常用來指書籍。）

勝（まさ）る：動詞，勝（超、強）過…。例：健康（けんこう）は富（とみ）に勝る。（健康勝（重）於財富。）

漢字を読みましょう

村上春樹（むらかみはるき）／作家（さっか）／母校（ぼこう）／早稲田大学（わせだだいがく）／設立（せつりつ）／散逸（さんいつ）／寄贈（きぞう）／草稿（そうこう）／蔵書（ぞうしょ）／書斎（しょさい）／設置（せっち）／記念館（きねんかん）／仮称（かしょう）