賴小民貪汙74億元 破中國紀錄

2018-11-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國金融管理公司龍頭「華融集團」前黨委書記兼董事長賴小民，因涉嫌貪污遭黨政機構聯合調查七個月後，近日正式被天津檢察機關依法逮捕。中國媒體披露調查細節指出，賴小民的貪污金額至少十六．五億人民幣（逾七十四億台幣），凌駕歷來高官受賄數字，且其權色交易涉及逾百人，包括曾演出獲頒奧斯卡獎電影的知名女星，全案恐需時三年才能完全釐清。

逾百人涉案 須三年釐清

現年五十六歲的賴小民自二○一二年出任華融集團黨委書記兼董事長，今年四月因涉嫌嚴重違紀違法，遭中國國家監察委員會及中共中央紀律檢查委員會調查。潘不僅慘遭「雙開」─開除黨籍及公職，其曾任職的中國人民銀行及中國銀行保險監督管委會，也痛批他造成國有金融資產重大損失、危害國家金融安全和穩定。賴則在懺悔影片中自承「罪責深重，怎麼處分都不為過。」

中國財新網曾報導，國監委及中紀委在賴小民的多處房產內，發現約二．七億人民幣（逾十二億台幣）現金，總重超過三公噸，打破中國貪官被搜出最多現金的紀錄。彭博通訊社引述消息人士指出，賴小民受賄金額逾十六．五億人民幣，若再計入名下至少三十四套房產等其他資產，確切金額還將上升。

中國「經濟觀察報」則引述消息指稱，彭博披露的數字已「非常接近」實際金額，賴小民勢將刷新前山西省呂梁市副市長張中生保持的十．四億人民幣（約四十六．八億台幣）受賄紀錄。報導還說，賴受查後供出上百名關係人，涉案女性除求職於華融集團的一般民眾外，也包括曾在獲頒奧斯卡獎電影中演出要角的大牌女星。據悉，女性求職者會將自身「大尺度」照片與簡歷一併交給賴小民，彼此「心照不宣」。

據報導，賴小民與也已落馬遭查的安邦集團吳小暉、「明天系」集團肖建華等江澤民派系人馬有生意往來。財新網曾形容賴小民有「三個一百」，包括一百多套房產、一百多位關係人及一百多名情婦。香港大學政治與公共行政學系副教授朱江南指出，賴小民供出的案件及關係人，需耗時三年才能查清。