光復東涌 港民抵制中國旅遊

2018-11-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕連通香港、澳門、中國廣東省珠海市的「港珠澳大橋」上月底正式通車，引爆「大橋一日遊」熱潮，中國旅遊團連續兩個週末湧入香港東涌，造成當地垃圾滿地、人滿為患，超級市場貨架幾乎被清空，嚴重導致當地居民生活不便。香港民間組織十一日發起「光復東涌」行動，號召港民主動舉報、打擊違規中國團；香港荃灣區議會議員譚凱邦疾呼，港府應限制中國觀光客人數。

香港民間組織「東涌人」發起人王進洋，十日與譚凱邦在東涌地區主動查問中國旅遊團領隊，確認領隊是否有為團客安排香港在地接待旅行社（簡稱地接社）與合法的香港導遊，溝通期間數度與中國民眾爆發口角衝突，驚動港警調停。王進洋、學生獨立聯盟召集人陳家駒等人，十一日再發起「光復東涌」行動，號召港人上街主動查問中國領隊，並高舉黃旗警告「帶團未持有香港導遊證，屬違法行為」；同日，港警加派數十名警員四處巡邏，調停衝突。

根據香港旅行代理商條例，訪港的中國旅遊團必須由香港地接社和持牌導遊接待。然而，許多中國領隊近日在東涌兼當「無牌導遊」，放任沒有向香港旅遊業議會登記的「黑團」、謊稱「親友團」或「村民團」的中國旅客橫行；亦有香港導遊未遵守「一團一導遊」原則，一名導遊就負責七至八團，主要工作竟是走來走去地為中客團「加持」。

香港入境處統計資料顯示，港珠澳大橋香港口岸的出入境人次，十一月十日單一天就超過八．三萬。譚凱邦指出，中國旅遊團佔用東涌的公共空間，用「淪陷」形容很合理；中客團的團費低廉，卻利用香港的公共交通工具「自由行」，是沒有道德、佔香港人便宜的操作。