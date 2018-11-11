川普打手 美代理司法部長捲入詐騙

2018-11-11

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部代理部長惠塔克十日被踢爆曾任職一家詐騙公司助紂為虐，民主黨人則群起要求對曾批評通俄門調查的惠塔克迴避監督該調查；至於三天前提名惠塔克的川普則看似意圖撇清雙方關係而語出驚人表示，他不認識惠塔克。

民主黨人在惠塔克獲拔擢後群起施壓，以惠塔克在去年尚未進入司法部任職前曾批評特別檢察官穆勒帶領的通俄門調查為由，要求惠塔克迴避調查。據信川普任命惠塔克出任代理部長，就是衝著惠塔克主張無證據顯示川普競選團隊與莫斯科當局串謀影響總統大選，以及曾投書媒體認為穆勒的調查已逾越其原本既定範疇。惠塔克成為代理部長後將負責監督通俄門的調查，對該調查握有生殺大權。

不過，川普十日受訪時卻表示不認識惠塔克，與他上月告訴媒體惠塔克「是好人…我是說，我認識麥特．惠塔克」的說法相互矛盾。國會參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈則說，惠塔克只是臨時的司法部長，川普應該很快會任命正式部長。

此外，惠塔克還被爆料與一家被控誤導投資人的公司有關。惠塔克曾任總部設在佛羅里達州的「世界專利行銷」（ＷＰＭ）公司的支薪顧問，該公司遭美國政府指控詐騙投資人至少上百萬美元，以及在今年稍早被勒令支付當局兩千六百萬美元。多名退伍軍人在內的受害投資人痛陳被ＷＰＭ哄騙繳交上萬美元的專利與執照服務費，儘管受害者從不曾與惠塔克直接接觸，但稱會信賴ＷＰＭ就是因為該公司董事會裡有許多備受敬重的要人。