特工伴讀 習近平女隱姓埋名唸哈佛

2018-11-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕媒體上月初盛傳，美國總統川普八月一席「中國留學生全間諜」說，導致中國政府急召高幹子女返國。但九日傳出中國國家主席習近平的女兒習明澤已返回母校美國哈佛大學繼續攻讀博士，還稱消息來源為「明鏡新聞出版集團」的媒體人何頻。不過，「明鏡網」十日澄清，何頻並未在節目中說得如此肯定，只確定習明澤曾在哈佛攻讀心理系並順利畢業，且在此期間改姓為「瞿」。

根據八日何頻在哈佛大學心理系大樓前錄製節目，自稱和哈佛教授與校方人員吃飯博感情，才意外得到這則獨家消息：習明澤就讀心理系期間，曾修習文化大革命前的中國政治史，當時雖傳聞中國第一千金在課堂上，但始終無人發現。何頻另指出，外貌帶有些許男子氣概的習明澤是改用娘家親戚的瞿姓，這是其母彭麗媛所取；保安人員則以男友或同學姿態隨侍掩護，這些人一開始是中國人，一二年開始變成美國人，而那正是習近平上位那年。應該是聯邦政府考量中美關係與習近平地位，才接手負責習明澤保安。

何頻直言，哈佛心理系非美國第一，前面還有史丹福大學和加州柏克萊大學，但若「自己的子女或者是你自己，想在一個比較頂尖的大學，你成績又不是這麼頂尖，那你就可以報考一個頂尖大學裡面不那麼頂尖的學院」。

對於盛傳中共一三年曾要求高幹子女返國，何頻稱之謠言；且據他所知，習明澤當時也滯美，一四年更順利拿到心理系學位，更驚爆彭麗媛還特別赴美參加畢業典禮。不過，已習慣美國生活的習明澤，學成歸國後仍愛四處遊走，讓保護她的中共中央辦公廳警衛局神經緊張。

至於目前是否回哈佛繼續攻讀博士，何頻並不清楚，只確定她並未就讀高官常給錢或靠關係送子女去念的哈佛公共政策「約翰．Ｆ．甘迺迪政府學院」。不過，美國「新唐人電視台」指出，她在當地的化名其實是「楚晨」（Chen Chu），對其正在念哈佛博士班一事言之鑿鑿。有關習明澤返回哈佛攻讀博士的新聞，北京當局十日毫無回應。