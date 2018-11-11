斯里蘭卡國會解散 提前2年大選

2018-11-11

〔編譯魏國金／綜合報導〕斯里蘭卡總統席瑞塞納九日晚間宣佈解散國會，並提早近兩年舉行大選。他上月底開除總理維克勒馬新哈後，立即延攬親信入閣、任命他的國防部長掌理警察部門，他也控制所有國營媒體及發行政令與公告的國家印務單位。反對派陣營痛批他違法違憲，使國家政治危機惡化。美國等西方國家對斯國局勢表達關切，譴責解散國會之舉違反民主。

席瑞塞納上月廿六日任命親中前總統拉賈帕克薩出任新總理，並下令國會延後至十四日開議，以期讓新總理有時間凝聚國會多數支持，安度不信任投票考驗。然而眼見他的盤算無法奏效，在二二五席的國會中，維克勒馬新哈仍掌握多數支持，席瑞塞納於是祭出解散國會手段，宣佈明年一月五日大選。在此期間，七十二歲的拉賈帕克薩將擔任臨時總理。

根據斯國憲法，國會任期五年，任期滿四年半後才能解散，本屆國會於二○一五年八月選出，二○二○年初才能解散。另外透過公民投票，或三分之二國會議員同意，也可解散國會。維克勒馬新哈的聯合國家黨國會議員德席瓦爾痛批：「席瑞塞納視憲法為衛生紙。我們將對抗這位獨裁者到底！」將與數個民間團體於最高法院挑戰席瑞塞納的決定。

西方國家與印度因拉賈帕克薩與中國關係密切而感疑慮。在他○五年至一五年擔任總統期間，中國提供斯國數十億美元基礎建設計畫貸款，使斯國深陷債務泥淖。而對於斯國近期局勢，美國、聯合國與歐盟越來越關切，美國國務院推文說，斯國國會的解散將加深該國政治危機，「我們認為民主機制與程序必須受到尊重，才能確保安定與繁榮」。澳洲外長佩恩表示，席瑞塞納的舉動「將破壞斯國長久的民主傳統」。英國外交部亞洲事務部長菲爾德說：「英國作為斯國盟邦，敦促各方維護憲法，尊重民主機制與程序。」