抗一帶一路 美擬砸1.8兆金援印太

2018-11-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕日本共同社十日引述美國政府消息人士報導，美國副總統彭斯將在巴布亞紐幾內亞召開的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）上，宣布以民間資金的方式，對印度—太平洋地區提供六百億美元（約一．八六兆台幣）的經濟援助，支援當地基礎建設，與日本、澳洲合作，抗衡中國「一帶一路」，擴大美國在印太地區的影響力。

彭斯預計十一日至十八日走訪日本、澳洲、新加坡、巴布亞紐幾內亞，會晤各國領導人，並在美國國家安全顧問波頓的陪同下，代表總統川普參加在新加坡舉行的東亞峰會、美國—東協峰會，以及ＡＰＥＣ。彭斯將在ＡＰＥＣ宣布，美國提供印太地區六百億美元的經濟援助，支持當地電力、交通、水資源、電信通訊等基礎建設的發展。

新加坡海峽時報十日報導，一名美國政府高層表示，彭斯預計十七日在ＡＰＥＣ發表重要演說，闡述川普政府在期中選舉過後的印太政策與印太願景，「我們的印太戰略原則之一，正是該地區所有國家的主權。…副總統下週將宣布許多具體方式與倡議，預防野心勃勃的區域勢力，干預該區域內各國的主權獨立與自由」。

譴責中國債務外交 牽制窮國

彭斯上月四日曾發表演說，公開譴責中國透過「債務外交」牽制委內瑞拉、斯里蘭卡等許多開發中國家，並藉此擴大其國際影響力；彭斯指責北京當局主導的「一帶一路」，向全球多國提供數千億美元的基礎建設貸款，貸款款項極不透明，且相關收益最終多流向北京。

彭斯預計十三日會晤日本首相安倍晉三，討論包括北韓、區域安全等合作議題。美國白宮十日證實，彭斯出訪新加坡期間，將會晤印度總理莫迪，討論雙邊關係和軍事合作；白宮強調，美印此前舉行外交與國防「二加二對話」成果「非常好」，印度在印太地區的地位與川普政府印太政策當中「毫無限制」。