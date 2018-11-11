歐洲建軍防美中俄 川普批侮辱

2018-11-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為紀念第一次世界大戰停戰協議簽署一百週年，美國總統川普在九日晚間偕夫人梅蘭妮亞飛抵法國，但他前腳剛到巴黎，隨即透過「推特」向法國總統馬克宏開砲，指責馬克宏日前建議歐洲建立專屬部隊，以抵抗美、中、俄等強權的言論「非常侮辱」，同時也重提美國大手筆補助北大西洋公約組織（NATO），大酸歐洲首先應公平承擔北約軍費。不過，兩人十日晤談後，雙方緊張關係似已緩解。

戰略自治 減少依賴美國

積極提倡歐洲整合的法國總統馬克宏，六日向法國「歐洲第一電台」（Europe 1）表示，川普日前宣布美國將退出「中程核飛彈條約」，被犧牲的正是歐洲及歐洲的安全。因此，歐洲必須建立一支真正的軍隊，確保自身的戰略自治，以在防禦上減少對美國的依賴，「我們必須保護自己，不論威脅是來自中國、俄羅斯，甚至是美國。」這是馬克宏首次表示，歐洲可能須對美國加以防範。

大為惱火的川普九日砲轟馬克宏的言論「非常侮辱」，並在十日赴法國總統府艾麗榭宮與馬克宏雙邊會談時進一步指出，「美國想要一個強大的歐洲，這對美國非常重要，任何最佳、最有效率的途徑，都是美歐雙方想要的」；美國雖願意幫助歐洲，但防禦開支必須公平分擔，「現在大部分負擔都落在美國肩上」。

馬克宏辦公室十日坦言，馬克宏的言論確實會引發困惑，但他從未說歐洲需要建立對抗美國的軍隊，認為一切都是誤解。一位法國官員告訴英國衛報，馬克宏當日有兩次發言，第一次是提到需在「網路戰」方面對抗強權，第二次是強調歐洲國防要獨立自主，「美國總統把它混在一起了」。但這名官員沒有解釋為何許多媒體也都誤會。

馬克宏十日則表示自己與川普想法相同，都認為歐洲必須多加承擔北約軍費，並強調他所提出的歐洲防禦計畫，與上述想法不謀而合，代表「歐洲擴大參與北約」。兩人另談及貿易、伊朗、敘利亞等問題，以及同意沙烏地阿拉伯當局須就異議記者哈紹吉一案提供更多細節，並藉此機會為葉門內戰找到政治解決方案。艾麗榭宮一名官員透露，此次對談深具建設性，川普還向馬克宏表示，雙方似比預期更加親近。

巴黎和平論壇 川普不出席

川普與馬克宏十一日將參加在巴黎凱旋門舉行的一戰結束百年紀念儀式，英國首相梅伊、德國總理梅克爾、俄國總統普廷、土耳其總統艾多根等七十個國家領袖也將出席，並一同共進午餐。川普已表明，除了午餐上打照面外，不會與普廷單獨晤談。之後，由馬克宏一手主導的「巴黎和平論壇」隨即登場，但這場旨在確保各國的集體決策機制，避免重演一戰時各強權做出錯誤判斷的會議，川普因行程繁忙，將不克出席。