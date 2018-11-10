貪污罪成立 伊美黛面臨最高77年徒刑

2018-11-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕菲律賓反貪法庭九日判決，八十九歲的前第一夫人伊美黛‧馬可仕七項貪污指控成立，並永久褫奪她擔任公職資格。她的每一犯行刑期為六至十一年，亦即伊美黛面臨最低四十二年、最高七十七年徒刑。法庭下令逮捕未到庭的伊美黛，不過她可向最高法院提出上訴，同時也可申請保釋。

菲國前總統馬可仕一九六五年執政二十年期間，其妻伊美黛出任馬尼拉省長與住房部長。伊美黛被控於擔任公職期間，違法在瑞士成立私人基金會，使用假名以隱匿身分，七度進行銀行轉帳，將兩億美元轉入這些基金會。相關指控於一九九一年被提出，近三十年後才獲宣判。

一九七二年，馬可仕宣布戒嚴，之後他關閉國會，進行獨裁統治；一九八六年，軍方支持的「人民力量」革命推翻馬可仕政權，馬可仕家族倉皇出逃夏威夷，當時伊美黛遺留在馬拉坎南宮的一千一百多雙鞋子，令人咋舌，他們被控侵吞國庫一百億美元。八九年，馬可仕病逝，九一年伊美黛獲准返國，開始該家族的政治大復活。

一九九三年，反貪法院判決伊美黛兩項貪污罪成立，共判刑二十四年，她向最高法院提出上訴。上訴期間，她當選國會議員，九八年，最高法院推翻反貪法院的判決。如今她已是三屆國會議員，並已登記參選北伊羅科省省長選舉，她的六十二歲女兒、該省省長伊蜜‧馬可仕，則轉戰明年的參議員選舉。伊蜜在一六年總統選舉期間，提供政治獻金給現任總統杜特蒂，也時常陪杜特蒂出席活動。

伊美黛之子費迪南德‧小馬可仕，一六年幾乎贏得副總統選舉，他希望二○二二年角逐總統大位。杜特蒂一六年允許讓馬可仕的遺體葬於英雄公墓。