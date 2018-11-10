港府持續報復 英記者被拒入境

2018-11-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國《金融時報》（FT）資深記者馬凱（Victor Mallet）身兼該報亞洲新聞編輯與「香港外國記者會」（FCC）第一副主席，繼香港政府十月不續發工作簽證以致被迫上月離境，八日改以旅客身分返港竟也傳出被拒消息。加上流亡海外的中國作家馬建及中國政治漫畫家巴丟草本月在港藝文活動紛遭香港「大館」異動，足證原以言論自由自恃的香港，正跟隨中國政府腳步，走上箝制異議之路。

FT報導指出，馬凱上月離開香港事出突然，當時來不及將私務收尾，八日試圖以旅客身分返港處理；依當地移民法規，一般英國公民無須簽證，就能在港合法停留一八○天，他卻遭移民官盤問數小時，最後依舊不得入境。FCC九日對此表示「震驚」；國際特赦組織更視之為「令人悲痛的訊號」，「完全無法接受」港府的「持續報復」行為。

人權組織批步上中國腳步

香港保安局局長李家超九日針對馬凱入境被拒一事做出回應，強調一切無關新聞自由，政府不公開討論個案，但確實時有外國訪港人士被拒入境，屬「正常的事」。親中的香港「新民黨」主席暨香港保安局前局長葉劉淑儀也譴責馬凱「測試底線」，入境官員「決定有理」。事實上，英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）去年十月因私人行程訪港入境也被拒。

不過，身為英國公民，馬凱十月幾乎等同遭香港驅逐出境，這無論在英屬香港時期或香港主權一九九七年移交中國後，都算當地新聞界破天荒第一人。全案疑似和他八月主持香港民族黨召集人陳浩天受FCC之邀的演講有關，由於該黨主張香港獨立，中國政府曾要求取消活動；港府九月也正式出手，將該黨列為非法組織，獲要求對港獨「零容忍」的中國政府高度肯定。

獲准開講 馬建稱不再訪港

長年流亡英國的中國作家馬建，獲「香港國際文學節」邀請出席十日的活動，但原本在「大館」開講場地遭取消一事則峰迴路轉：「大館」總監簡寧天九日稱注意到馬建已表明是以小說家身分出席，無意借大館做為促進個人政治利益的平台，因此改變心意決定出借。

自稱是香港永久性居民，馬建九日下午持英國護照進入香港以免麻煩，但坦言日後無意再訪，因身為作家「就是要強調思想自由」，現今訪港，在這部分卻可能會「面對一定的風險」。他表示，相信「大館後面還有一個更大的黑手」，而這個目前未知身分的主使團體「可以控制香港輿論，可以控制香港的未來」。