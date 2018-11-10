川普放寬管制 美軍售金額比去年增13％

2018-11-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國務院八日公布二○一八年財政年度數字（截至九月三十日），美國對外國政府軍售比去年增加十三％，達一九二三億美元，主因是川普政府放寬武器外銷限制及致力達成交易。美國官員表示，美國已是全球武器交易市場龍頭，但總統川普仍希望在世界擴大武器銷售規模。

美國國務院指出，美方軍事設備對外國政府的商業銷售，於一八財年增加六．六％，從一二八一億美元增至一三六六億美元。今年十月，五角大廈官員宣布，一八財政年度政府對外軍售增加三十三％，達五五六億美元。兩項授權商業及政府銷售加總顯示，今年武器出口比去年增加十三％。

外國政府可透過兩大途徑向美國企業購買武器，第一種是直接商業銷售制，經由政府及企業協商；第二種是外國軍事銷售制，外國政府就可能的交易案與五角大廈合作。兩者都需美國政府授權同意。

川普政府今年四月推出新的「購買美國貨」計畫，放寬武器銷售限制，鼓勵官員在提升美國海外武器產業扮演更大角色，為軍售增加的部分原因。美國官員將軍售成長歸功於川普政府對歐盟、日本及南韓等盟邦施壓，以負擔更多自身國防費用，這是川普「美國優先」政策的一部分。

美國國務院官員表示，當盟邦增加國防預算，就更有資源購買美方設備。許多軍售成長來自對無人機、先進空中或飛彈系統的興趣。對波灣、印太及歐洲地區的軍售強勁。美國向印度與台灣推動軍售，部分目的是反制中國。北約盟邦也繼續購買大量美國武器抵抗俄羅斯，川普政府致力對抗伊朗，繼續聚焦對波灣國家軍售。