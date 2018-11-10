美中安全對話 聚焦南海、北韓

2018-11-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐、國防部長馬提斯九日將在華府，與中共中央政治局委員楊潔篪、中國國防部長魏鳳和，舉行第二輪美中「外交安全對話」（D&SD）。美駐中大使布蘭斯塔德八日表示，雙方屆時可望在此一對話論壇「開誠布公」地交換意見，包括人權、南海、北韓和美國擬退出一九八七年與前蘇聯簽署的「中程核飛彈條約」（INF）等議題。

美駐中大使籲避免意外發生

布蘭斯塔德說，美方將尋求在包括北韓在內的若干優先議題上有所進展。雙方也將針對戰略安全，以及如何「避免可能在軍事領域上發生的錯誤或意外事故」進行討論。第二輪，美中D&SD原先被認為應於十月在北京舉行，但在貿易、台灣及南海議題使美中緊張情勢持續升高下而延宕。

儘管九日的對話將聚焦在外交安全，但在美國總統川普十一月底於阿根廷「二十國集團」（G20）峰會和中國國家主席習近平舉行規劃中的「川習會」前，預料九日亦會觸及試圖化解兩國貿易戰的措施。布蘭斯塔德指稱，華府希望美中關係具建設性、以結果為導向，「美國目前並未試圖圍堵中國，但我們想要公平及互惠。」

薛瑞福︰確保良性競爭

五角大廈亞太事務助理部長薛瑞福則提到，九日對話將包括美中當前能著手做哪些「降低風險」作為，減少發生意外衝突的可能性，「我們希望確保彼此的競爭是良性競爭，不會造成災難」。首輪美中D&SD於二○一七年六月舉行，係川普與習近平一七年四月在佛州晤談後，於美中「全面對話」機制的更廣泛架構下建立。

另一方面，路透九日獨家報導，美國國務院九月二十日宣布制裁中共中央軍委會裝備發展部及其部長李尚福後，中方即取消馬提斯訪中與魏鳳和會談。但解放軍少將黃雪平十月十日即赴美國國防部拜會馬提斯幕僚，期間在五角大廈走廊與馬提斯短暫晤談，將他替魏鳳和帶的口信告知馬提斯，即北京珍視美中兩軍關係的重要性。

美防長密集接觸中國軍方高層

美國官員說，他們擔心兩軍間的脆弱關係在緊繃關係下，恐導致愈演愈烈的衝突，故馬提斯正力圖和解放軍高層培養關係。九日係他不到五個月內三度與魏鳳和會晤，乃美中高層罕見的密集接觸。路透並引述中國官員報導，北京視馬提斯為「智者」，他久經戰陣，深知「慎戰」之道。

紐約時報八日引述澳洲國立大學副教授泰勒指出，美中在南海缺乏遊戲規則，九月底雙方軍艦險些擦撞，凸顯「懦夫博弈」（game of chicken）正在亞洲的衝突熱點上演，遲早爆發衝突，如此衝突顯然可能升高為更大危機。