研發AI殺人武器 中國北理大徵愛國高中生

2018-11-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港南華早報八日報導，北京理工大學徵選了卅一名十八歲以下「愛國」且「最聰明」的高中生，要訓練成為世界最年輕的人工智慧（AI）武器科學家，這些青少年將參與開發AI「殺手機器人」。

北理大網頁顯示，該校從逾五千名候選學生中，選出廿七名少年、四名少女，參與四年的「智能武器系統實驗班」。在完成四年學業之後，學生們會繼續博士課程，成為中國AI武器計畫的新一代領袖。

根據該計畫，每位學生都會受到兩名武器科學家輔導，其中一人擁有學術背景，另一人來自國防產業。結束第一學期的課程後，學生將選擇一個專精領域，之後他們將被分配到相關國防研究室，透過親身體驗發展技能。

一名參與遴選的北理大教授匿名表示：「這些孩子都異常聰明，但只有聰明是不夠的。我們尋求創意思考、願意戰鬥及堅毅不屈等特質。發展新武器的熱情是必要的，而且他們必須愛國。」一名來自山東省的男同學表示，他一直對軍武深感興趣，父親也希望他為國防產業效力，最後選擇了北理大，放棄清華大學。

中國正與美國等國家競逐發展致命的AI應用，報導指出，北理大是中國最頂尖武器研究中心之一， 這項新計畫顯示，該校非常重視AI發展的軍事應用。美國也有如「國防先進研究計畫局」推動AI軍事研究，但只遴選科學家菁英，北理大卻更聚焦訓練下一代學生。柏克萊加大智慧系統中心主任羅素警告，永遠不該允許機器殺人，AI武器很快就會變成大規模毀滅性武器，增加戰爭的可能性。