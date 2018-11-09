阻查通俄門 川普炒了司法部長

2018-11-09

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部長塞森斯七日應總統川普的要求請辭，形同遭到革職，為川普在期中選舉後進行人事改組而陣亡的首名閣員。由於川普隨即指派親信出任代理部長，倡議團體擔心川普藉此限縮通俄門調查規模，呼籲全美民眾八日出面捍衛由司法部特別檢察官穆勒率領的通俄門調查。

塞森斯是當年第一位跳出來支持川普的聯邦參議員，他在辭呈中對於能出任司法部長深感榮幸，川普則感謝塞森斯的付出，並宣布由塞森斯的幕僚長惠塔克（Matthew Whitaker）出任代理部長。目前負責監督司法部通俄門調查的是該部副部長羅森史坦，但惠塔克有權在成為代理部長後，從羅森史坦手中取回監督權。

川普向來對穆勒團隊的調查擴及他本人、家人以及幕僚與俄羅斯的關係大為不滿，怒斥該調查為獵巫；惠塔克也認為，穆勒團隊的調查已超越當初的授權範圍，還曾投書媒體，公開呼籲敦促羅森史坦應該限定穆勒的調查範圍。華盛頓郵報批評川普拔擢惠塔克是在錯誤的時間選擇錯誤的人選，照理說塞森斯去職後，應由羅森史坦代司其職，但川普不樂見指派穆勒調查通俄門的羅森史坦上任，改為指派與其沆瀣一氣的惠塔克，其目的不言而喻。

代理部長恐大砍通俄調查預算

惠塔克去年到司法部任職前接受訪問，當時曾說，總統可以阻止通俄門調查，方法就是透過任命代理司法部長，接著大砍相關調查預算，少到讓穆勒無法發動調查。

公共政策促進倡議組織「前進（MoveOn）組織」稱，川普指派親信監督通俄門調查已逾越紅線構成憲法危機，八日並發起「無人能高於法律」集會，力挺穆勒調查到底。民主黨參院領袖舒默已要求惠塔克迴避通俄門調查，眾議院司法委員會民主黨人也揚言要查塞森斯為何被開除。

塞森斯因當初力挺川普問鼎白宮而被視為川普愛將，但兩人關係在川普上台後不久便生變，原因在於塞森斯在被踢爆曾於總統大選期間數度與當時俄國駐美大使基斯利亞克會面後，便以利益迴避為由退出司法部通俄門調查，令失去幫手控制通俄門調查的川普為之氣結。