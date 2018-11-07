美國藍潮 女性、青年、多元族群崛起

2018-11-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國會參、眾兩院及州長級首長選舉，於美國時間六日陸續投票，預計台灣時間七日中午大勢底定。華盛頓郵報指出，民主黨「藍潮」（blue wave）料將席捲並奪回眾議院主導權，該黨推出的女性、青年和多元族群候選人，將是其未來國會陣容的新力量。相較之下，可望至少保住參議院優勢的共和黨，其白人、男性、保守傾向將更為明確，兩黨在選後的形象、意識形態愈發涇渭分明，連帶使兩年後的總統大選更加分裂。

美國期中選舉將改選參院三十五席、眾院全部四三五席及三十六州和三個領地首長。民主黨在各地的提名布局中，女性和多元族群候選人是一大亮點，且不少屬於該黨「安全席次」，已是勝券在握。例如拉丁裔的德州參議員賈西亞（Sylvia Garcia），可望接替退休的同黨眾議員葛林（Gene Green）席位；共和黨賓州眾議員科斯特羅（Ryan Costello）退休後的空缺，也可望由民主黨的休拉漢（Chrissy Houlahan）拿下。

不僅如此，在當前反穆斯林的背景下，民主黨分別在明尼蘇達州和密西根州眾院選區提名的歐瑪（Ilhan Omar）和特萊布（Rashida Tlaib），也可望成為首度進軍國會的穆斯林女性。康乃狄克、明尼蘇達、堪薩斯和麻州等地，也都可能選出首位入主國會的有色人種女性。此外，南加州眾議員候選人金映玉（Young Kim）若勝出，將成為首位亞裔女性共和黨籍眾議員，金被視為退休友台派眾議員羅伊斯（Ed Royce）的接班人。

美國遊說組織「拉本集團」（Raben Group）分析眾院提名概況後發現，若民主黨維持目前掌握的一九三席，並再奪得四十席以上，屆時每四名眾議員中，將有一人為女性，有色人種的占比也將上升至二十七％。目前眾院女性議席占五分之一，有色人種占廿三％。值得注意的是，在眾院賓州選區內，民主黨有三名女性候選人可望搶下共和黨議席，屆時將打破該州從未同時存在兩名以上女性國會議員的紀錄。

美國羅格斯大學肯頓分校政治學助理教授迪特瑪（Kelly Dittmar）預測，女性取得眾院議席的人數將破紀錄，共和黨在眾院的女性人數則可能驟減。拉本集團也指出，若民主黨在眾院過半數，預計將有四個委員會由女性主掌，八個委員會由有色人種領導，並有一個委員會交給LGBT（同性戀、雙性戀與跨性別者）人士，與共和黨主導的眾院僅有兩個委員會不是由男性掌理，且有色人種完全沒有擔此重任的情況大為不同。