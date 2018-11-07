美選舉假新聞氾濫 更勝2016大選

2018-11-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕在期中選舉投票前夕，美國執法當局五日呼籲選民，應警覺俄羅斯等外國勢力散播選舉假新聞的企圖。當晚，社群媒體巨擘「臉書」宣布，已封鎖一一五個疑似與「外國機構」有關、試圖干預美國選舉的帳號。英國一份研究也顯示，這次美國期中選舉假消息的網路散播率，已凌駕二○一六年美國總統大選，網路分享的選舉假新聞，也首度超越主流的專業新聞內容。

假新聞分享 首度超越專業新聞

美國國土安全部、司法部、國家情報首長辦公室與聯邦調查局（FBI）五日發表聯合聲明指出，執法當局以「空前措施」對抗外國勢力欲影響期中選舉的企圖。聲明表示，儘管並無跡象顯示恐影響投票與計票的選務基礎設施遭干擾，「但美國人民應警覺外國勢力—尤其是俄羅斯，透過挑撥離間，持續影響公眾情緒與選民的感知」，「他們可藉由散播有關政治過程與候選人的假消息、對其干擾活動扯謊，以及在社群媒體傳播洗腦宣傳而遂其目的」。

聲明發布後不久，臉書網路安全政策主管葛萊徹在部落格貼文指出，執法當局三日晚間告知該公司，發現疑似與外國機構相關的網路活動，因此立即關閉三十個臉書帳號與八十五個Instagram帳號，並已展開調查，前者網頁多為英文，後者則為法文與俄文。

為洗刷一六年總統大選時坐視假消息氾濫的惡名，臉書數週前成立「戰情室」（war room），專門打擊外國勢力試圖利用該平台散播假消息，操縱美國期中選舉。然而，政府調查人員、學者和資安公司均表示，與俄國政府有關人士據信選前仍積極散播分化美國、鼓吹極端思想的訊息，但其手法翻新，難以追查。

英國「牛津網路研究所」（Oxford Internet Institute）調查發現，美期中選舉期間，推特與臉書上垃圾新聞的傳播比率，已較一六年總統大選時成長五％。約二十五％期中選舉相關分享內容可被歸類為垃圾新聞，來自專業新聞媒體的內容只有十九％，來自政府機構、專家或候選人本身的分享內容則不到五％。所謂垃圾新聞意指蓄意誤導、欺騙與不正確的消息。