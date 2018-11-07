眾院恐變天 美對中強硬不變

2018-11-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國六日的國會參、眾兩院選舉結果，對川普政府之後兩年執政方向影響甚大，尤其在民主黨可能重掌眾院的情況下，川普的爭議政策料將遭遇艱鉅挑戰。不過，香港「南華早報」及英國廣播公司（BBC）中文網引述學者和官員指出，雖然川普可能會在內政上受民主黨掣肘，但兩黨的中國政策並無太大差異，選後華府仍將由對中強硬派主導。

出於對川普政府的不滿，民主黨蓄積兩年的「藍潮」（blue wave）席捲此次期中選舉。共和黨被看衰失去眾院多數，許多中國學者更預測，川普的政策選後將陷入兩黨鬥爭，其對中強硬態度也將遭削弱。中共喉舌「人民日報」八月即刊登評論文章指出，支持自由貿易的共和黨金主科赫（Charles Koch）等人，或可在選後與民主黨合作撤回對中國的關稅懲罰。

儘管兩黨在移民、醫療保健、財政和經濟議題上高度分歧，但對中政策並無太大差異，且幾乎無跡象顯示，民主黨有意對中溫和。三月，眾院民主黨領袖裴洛西就敦促川普「加倍捍衛美國勞工和產品」；川普死對頭、麻州參議員華倫同月訪中時，更對中國貿易、人權做法嗤之以鼻。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）費和中國研究講座主任張克斯表示，期中選舉不會改變美中關係軌跡，「很多中國人認為選後可能有變化，那是接收到錯誤訊息。」美國企業研究所亞洲經濟學家史劍道（Derek Scissors）也指出，中國問題數十年來首次成為美國選舉焦點之一，這種情況將持續至二○二○年，如何贏得工業州選票是下次大選重點，民主黨總統候選人思考的是，如何從川普手中搶到「中國因素選票」。

歐巴馬政府的白宮國家安全會議亞太事務主任何瑞恩（Ryan Hass）認為，川普已翻轉歐巴馬避免與中國展開政治競爭的做法，之後的總統候選人都將面臨對中強硬的政治壓力。張克斯也直言，許多外交政策、國家安全、經濟領域的民主黨人，如今都認為須對美中關係公開亮出鷹派立場，甚至還需加倍強硬。

學者：共和黨落敗 美中關係更麻煩

美國聖路易華盛頓大學東亞系副教授馬釗表示，對中強硬已成兩黨「政治正確」選項，美中競爭關係的大方向不變，僅在優先項目上有所變動。他分析，若共和黨勝出，美中有可能回到談判桌；但要是共和黨落敗，美中關係將有更大麻煩，因為川普可能會怪罪中國插手。川普九月在聯合國大會批評，中國不希望他或共和黨勝選等言論，即是事先鋪陳敗選原因。