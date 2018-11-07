聯合國審中國人權 聚焦百萬穆斯林被囚

2018-11-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕聯合國人權理事會六日在瑞士日內瓦舉行對中國人權狀況的普遍定期審議（ＵＰＲ），在歷時半天的議程中，中國遞交《國家人權報告》，並概述該國自二○一三年ＵＰＲ以來的人權發展變化。儘管美國、德國、法國、日本和澳洲等國代表對中國大規模拘押新疆維吾爾自治區的少數民族等議題提出質疑，要求聯合國派員前往中國調查，但中方代表團團長、外交部副部長樂玉成反批西方國家的指控「嚴重偏離事實」，「充滿偏見、帶有政治動機」，中方不會接受。

北京當局在《國家人權報告》中強調，「世界上沒有放諸四海皆準的人權發展道路」，堅稱「中國以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導……始終走中國特色人權發展道路」，宣稱中國網民享有「依法保障的」公民言論、新聞媒體自由。對於新疆、西藏的人權狀況，報告未有太多敘述，只強調當局「高度重視少數民族人權事業發展」。

中國《國家人權報告》是一三年ＵＰＲ結束後，北京當局以各國當時所提的兩百五十二條建議為基礎撰寫而成；其中有四十八條建議被中國拒絕採用，包括「不再使用騷擾、拘留、逮捕及強迫失蹤等非法措施，控制和壓制人權活動人士及其家人和朋友」，「停止起訴和迫害信奉宗教或信仰的民眾」等。

多個智庫和人權機構報告顯示，中國政府在新疆秘密囚禁逾百萬名維族、哈薩克族穆斯林，估計約一百萬人被拘禁在「反極端主義中心」，另有兩百萬人被迫進入「再教育營」接受文化與政治教化。根據美國智庫「詹姆斯鎮基金會」五日發表的最新報告，指中國對於新疆與安全有關的經費支出在二○一七年增加二一三％，增加近兩百億人民幣（約九○二億台幣）。

與此同時，中國政府任意抓捕、監控、「被失蹤」各地異議人士的諸多案件，也是本場ＵＰＲ的重點。這些案例包括劉曉波、曹順利、二○一五年「七○九大抓捕」、香港銅鑼灣書店事件等。台灣非政府組織工作者李明哲，亦被列入北京當局針對中外人權工作者遭任意逮捕或強迫失蹤的案例。