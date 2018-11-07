中國強化監控 「步態識別」上路

2018-11-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國利用民眾體態與走路姿勢來監控認人的「步態識別」技術，經過一年宣傳，終於二日正式發表，目前已訂於首都北京豐台區及上海等地搶先上路。補強中國各地既有治安防控體系慣用的人臉辨識技術漏洞後，當地百姓日後就算刻意不讓監視攝影器拍到臉，真實身分恐也難逃政府法眼，不斷強化的中國監控網絡宣告再度進階升級。

研發這項人工智慧（ＡＩ）技術的中國「銀河水滴科技」，兩年前由「中國科學院」扶植成立。該公司上月才宣告，已募到一億人民幣，足以繼續精進技術，也已找到買家：除了北京豐台區及上海等十餘個省分縣市的公安部門已接洽簽約，新疆維吾爾自治區官員也已表達高度興趣。《環球時報》直呼這項技術可用於情報蒐集與反間諜活動，也更合乎中國警方的迫切需求。

銀河水滴官方網站指出，每個人的肌肉、力量、肌腱和骨骼長度、骨骼密度、視覺靈敏程度、協調能力、經歷、體重、重心、肌肉或骨骼受損的程度等生理條件和行走「風格」，都存在細微差異，「對一個人來說，要偽裝走路姿勢非常困難，步態可以『洩漏』身分」。而該公司重量僅十五公斤的分析儀器，可在十分鐘內透過一小時影片建構出影中人的走路模式，「三六○度全視角識別，跨穿著、跨姿態」，目前已看過公安體系提供的上千小時影片，步態數據庫稱霸全球。

該公司創始人兼執行長黃永禎二日進一步表示，步態識別技術可分析出五十公尺外的影中人真面目，就算對方背對鏡頭或不露臉；步態識別準確率雖僅有九十四％，且目前無法分析即時影片，卻無須當事人配合，對方就算跛行、外八或駝背走路，也難逃其法眼，「嫌犯可能永遠不知道他被這個系統跟蹤了，直至被抓」，且用戶無須添購特殊攝影機，利用既有監視攝影器的影像進行事後辨識即可。他指出，這項科技可以用來發現身體不適的民眾。

不過，步態識別技術並非新科技，日本、英國、美國等國投入皆已有超過十年歷史，只是不太朝商品發展。英國專家尼克森（Mark Nixon）指出，這項生物識別技術須分析一連串影像，運算複雜度較高。他也相信，這項科技能讓生活更安全與便利。