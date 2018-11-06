中國頭號網路良心犯 黃琦獄中病危、就醫遭拒

2018-11-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕國際特赦組織（AI）、人權觀察（HRW）和自由之家（FH）等十四個非營利組織五日警告，關注中國人權現況並批評中國時政的維權網站「六四天網」創辦人、中國頭號「網路異議人士」黃琦，自二○一六年十一月因「為境外（機構、組織、人員）非法提供國家秘密」罪嫌被捕以來，健康狀況持續惡化，若未接受適當治療，恐將命在旦夕，要求中國當局立即釋放黃琦。

五十五歲的黃琦為四川人，其八十三歲高齡老母蒲文清指稱，黃被羈押在四川省綿陽市看守所，患有慢性腎臟病、腦積水、心臟病、肺氣腫和肺炎等病。蒲對法新社說，黃目前的狀況十分緊急，「我不想要我兒子死在牢裡，希望當局會讓他接受醫療。」她說，即使已多次提出請求，當局仍不准許黃保外就醫。

黃琦自一六年被捕後，即屢遭檢警疲勞提審，企圖以刑訊逼供手段迫他認罪。曾到看守所與黃琦會面的律師表示，黃曾遭虐待，其胸部被水瓶重擊受傷。律師劉正清說，黃的健康狀況不太好，有高血壓。

前述非營利組織在共同聲明中指出，黃琦只因和平行使他表達意見的自由，即遭拘押，中國政府必須立刻且無條件釋放他，並終止其拒絕給予良心犯及時治療的政策，因為這是一種酷刑。劉正清十月曾說，已收到當局的通知書，黃另被控犯下「故意洩漏國家秘密罪」，檢方認為「應從重處罰」。

六四天網名稱取自一九八九年六月四日天安門事件。該網站持續披露地方當局貪腐事跡、警方暴行及一般中國媒體鮮少報導的議題，因此不見容於北京當局，曾數度遭查封關閉，現由境外伺服器獨立運作。此前，黃琦曾於二○○○年和○八年被捕，各被判有期徒刑五年與三年，刑滿出獄後仍不改其維權心志。

聯合國今審議中國人權現況

聯合國人權理事會（UNHRC）六日將對中國人權現況進行四年一度的「普遍定期審議」（UPR），預料參與該審議的其他聯合國會員國、非政府組織（NGO）等，屆時將聚焦在中國對待新疆維吾爾族等少數族群、黃琦遭拘押等案件。