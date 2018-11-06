砸逾1600億 競選廣告狂炸美國選民

2018-11-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕華府非營利機構「回應政治研究中心」（CRP）估計，今年美國期中選舉國會參、眾兩院選戰，政黨、候選人和外部團體花費將超過五十二億美元（逾一六一三億台幣），為美國史上最燒錢的國會選舉；但在競選廣告、傳單、語音拜票的疲勞轟炸下，許多選民已不堪其擾。

美國聯邦選舉委員會（FEC）資料顯示，在最燒錢的眾院十大選區，兩黨已投注二．三八億美元，其中民主黨豪擲一．四二億美元，共和黨已砸下九千六百萬美元；最燒錢的是加州第二十五選區，自二○一七年一月以來，候選人及外部團體已在此區投入逾兩千六百萬美元。

多數選舉資金都砸在電視、電台、社群媒體、庭院招牌、語音拜票、汽車貼紙及信箱傳單等競選廣告上。加州選民柏克（Wendy Burke）抱怨，選舉廣告轟炸她最愛的電視節目，傳單塞爆她的信箱，手機及市話不斷接到拜票電話，還有陌生人敲門拉票。

參院選舉花費甚至更多。佛羅里達州現任州長史考特對決現任民主黨參議員尼爾森的選戰，已砸下一．六億美元，為最燒錢的參議員選舉。排名第二的是密蘇里州選戰，斥資約一．○八億美元，德州則以約一億美元排名第三。

CRP執行長克魯荷茲（Sheila Krumholz）指出，民主黨在眾院選戰支出比例激增六十％，遠高於一四年期中選舉的四十四％。與一四年相比，這次大選總花費暴增三十五％。此外，兩黨候選人都以破紀錄比率籌資，民主黨眾院盼籌得九．五一億美元，共和黨眾院則是六．三七億美元。

不滿貿易戰 商界改捐民主黨

加拿大不列顛哥倫比亞大學教授布蘭德分析，共和黨通常在選戰中募資較多，傳統上獲得更多商界支持，但這次民主黨籌資卻高出許多，這與美國總統川普的貿易戰立場有關，顯見商界普遍對川普不滿。此外，矽谷巨頭這次也慷慨解囊：過去幾個月來，臉書共同創辦人莫斯克維茲（Dustin Moskovitz）已捐給民主黨候選人三千五百萬美元，「領英」（LinkedIn）創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）也捐出兩百萬美元支持民主黨，Netflix執行長哈斯廷斯（Reed Hastings）則捐給民主黨五十萬美元。