可望贏回眾院 民主黨怕「叫好不叫座」

2018-11-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕兩年前在總統大選中慘敗的民主黨，各方看好在此次期中選舉揚眉吐氣，尤其可望一舉奪回眾議院控制權，形成對川普政府的牽制力量。然而，川普在選前大打經濟牌，並將移民和邊境安全問題再次搬上檯面，成功拉抬共和黨選情，使民主黨的民調領先優勢縮小，許多搖擺議席不到最後關頭未能見真章，因此民主黨並非穩操勝券。

川普大打經濟牌 民主黨領先縮小

川普執政兩年來的爭議性言論和政策，觸怒大批女性、年輕和少數族群，民主黨趁勢接納多元聲音，掀起「藍色浪潮」（blue wave）。雖然參議院改選議席多在保守州，民主黨難以撼動共和黨優勢，但在德州、田納西州等共和黨鐵票區，民主黨的參議員候選人意外具有競爭力。德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz），即遭遇從眾院轉戰參院的民主黨對手歐洛克（Beto O’Rourke）強力挑戰。

民主黨在州長和眾院選情的態勢持續看俏，不僅有望拿下佛州、威斯康辛、俄亥俄等州州長，也有機會贏回此前轉向川普的中西部地區白人藍領階級，並收復賓州、密西根、威州和俄州等地。其中，民主黨兩年前在賓州支持率低落，成為川普大勝的關鍵州，但因賓州選區調整不利共和黨，加上川普在當地支持率持續低迷，民主黨有機會在該州眾院十八席中搶下九席，大幅提高贏回眾院的機率。

全國民調 無法適用個別選區

然而，川普在選戰後期幾乎以一己之力拉抬共和黨選情，除了向核心選民傳達反移民、民族主義訴求，更釋放民主黨人與美國主流社會相悖的訊息，穩固鐵票區選情。華盛頓郵報、華爾街日報、美國廣播公司（ABC）、國家廣播公司（NBC）的民調數據顯示，民主黨眾院領先優勢已縮小到七至八％，且這類全國民調無法適用個別選區，許多選區的差距都在誤差範圍內，民主黨僅小幅領先，不排除在選前一刻被逆轉。

美聯社指出，民主黨人二○一六年看著川普逆轉民調數字和政治準則，這番慘痛記憶，迄今依然鮮明。此次贊助民主黨女性候選人近六千萬美元的政治團體「愛蜜莉名單」（EMILY’s List）主席希里歐克（Stephanie Schriock）坦言：「我想，沒有任何民主黨人此時不會感到一絲不安。每件事都很重要，每件事都有風險。」若共和黨持續主導國會兩院，民主黨將無法維繫青年和女性選民的動能，更難以在兩年後匯聚成抗衡川普的「勝利聯盟」。