中國因素影響 美農業州恐棄共和黨

2018-11-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普與中國的貿易戰，已使二○一六年助他入主白宮的票倉區，包括賓州、西維吉尼亞與愛荷華州等農業州嘗到苦果。愛州估計一年內的經濟損失達十至二十億美元，並將流失七千至一萬兩千三百個工作機會。愛州州立大學經濟學家史文森（David Swenson）指出，愛州的轉變明顯可見，此前右傾的選民已回歸中間派。「中國因素」的效應將在這次期中選舉見真章，被川普定調為「戰略競爭對手」的中國，也以前所未見的程度關注選情。

愛荷華、賓州 民主黨或得利

今夏以來，全美各項民調一致顯示，多數美國人反對關稅戰，並擔心關稅上的以牙還牙將波及消費者與就業。分析家指出，在競爭激烈的眾議院選戰中，美中貿易戰恐讓共和黨的選情翻盤，使民主黨候選人得利。愛荷華大學民調顯示，三分之二的愛州選民認為關稅措施傷害經濟，更重要的是，七十％的獨立選民反對這項政策，大大有利於民主黨候選人。

富比世（Forbes）雜誌則以賓州為例報導，該州有一百六十萬人的工作仰賴天然氣、鋼鐵與農產等對外貿易。例如，天然氣本可輸出中國，如今中國從卡達、阿拉伯聯合大公國或俄羅斯取得天然氣。今年初，賓州已因進口太陽能板的加徵關稅而蒙受損失，該項關稅使賓州付出十七億美元的代價。

西維吉尼亞也備受關稅衝擊，該州力圖吸引華夏能源控股公司（Chinese Energy Holdings）簽訂一項總金額達八百四十億美元的二十年投資案，協助打造其天然氣與石化產業。日用品大廠寶僑（P&G）在該州有一座新廠房，加工原料皆來自中國，關稅將打擊這座斥資五億美元、員工三百三十人的工廠。

中國關切程度 前所未見

川普上任後的中國政策轉趨強硬，導致北京當局對檢驗川普政績的期中選舉極度關切。若共和黨持續掌握國會參眾兩院，如日中天的川普將毫無懸念地挺進連任；若兩院均告失利，川普施政將備受掣肘，甚至可能遭彈劾。中央社報導，一名與中國外交智庫關係密切的消息來源透露，北京歷次對美國期中選舉的關切程度，「從沒像這次這麼高」。

消息人士指出，中國駐美大使館及駐紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯與休士頓五個總領事館，按責任範圍劃分六區，按日蒐集、彙整選情，並向北京呈報。據悉，北京對選情的評估與美國主流看法相同，即民主黨有機會掌握眾院，而參院仍由共和黨掌控。