美期中選舉登場 川普、歐巴馬拚場

2018-11-06

川普焦點放參院 強打經濟、移民牌

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國期中選舉六日登場。選前六天計畫跑遍八州、參與十一場造勢活動的美國總統川普，四日現身共和黨傳統票倉喬治亞州和田納西州「固票」，五日前往俄亥俄州、印地安納州輔選，並在密蘇里州出席本屆選舉的最後一場競選宣傳活動。民主黨政治明星、前總統歐巴馬四日也在芝加哥和印地安納州為候選人站台，向核心選民積極催票。這場選舉被視為針對川普前兩年執政引起國內分裂局面的全民公投，共和、民主兩黨一致認為，投票率將是左右勝負的關鍵。

投票率將是左右勝負關鍵

隨著選舉進入倒數計時階段，川普持續強打經濟、移民牌，揚言「共和黨人製造就業，民主黨人製造暴民」。川普四日還告訴喬治亞州選民，民主黨在該州推出的州長候選人艾布蘭（Stacy Abrams）會將喬治亞州變成委內瑞拉；艾布蘭若能當選州長，將成為美國史上首位非裔女州長。川普向選民喊話：「週二你必須到投票所，你必須投票。別讓民主黨人用巨大的鐵球摧毀我們的經濟和未來。」

選民關心健保、經濟及移民

歐巴馬則直接挑戰川普，批評川普大肆宣傳「移民是侵入者和罪犯」，利用現役軍人進行「政治操作」，還譏諷川普競選團隊因「通俄門」調查被起訴的成員「多到都能組成一支足球隊，而我（歐巴馬）的政府沒有人被起訴」。他大聲疾呼：「現在能制止這些共和黨人的唯一方法，就是你和你的選票。」

川普四日表示，他相信共和黨能在聯邦眾議院取得好成績，但他已將主要焦點放在參議院。本屆期中選舉即將改選眾院全部四三五席、參院卅五席及卅九名州長級首長。選前民調顯示，主攻健保議題的民主黨有很大機會奪回眾院主導權，參院則料由共和黨維持或擴大目前的優勢。

民主黨有望奪回眾院 共和黨料續掌參院

民調機構蓋洛普（Gallup）最新調查指出，這次期中選舉，共和黨選民最關心的是經濟，有八十五％認為經濟議題極為重要；民主黨支持者最關心健保議題，達八成七。已登記投票的選民最關心議題前三名依序是健保、經濟及移民。川普看準這一點，標榜自己是最會拚經濟的美國總統，每個輔選行程都不忘端出數據，包括勞工薪資創九年來最大增幅，十月份失業率三．七％、創五十年新低，第三季經濟成長率達三．五％等。

蓋洛普數據庫顯示，歐巴馬二○一○年期中選舉前的支持率為四十五％，不滿意度則為四十七％；這次川普選前的支持度為四十％，不滿意度達五十四％。而歐巴馬與民主黨在一○年的期中選舉喪失眾議院多數黨地位，川普因而極力避免步上歐巴馬後塵，而他繳出的經濟成績單確實不差，成為他輔選共和黨候選人的最大資產。不過，美國農業州選民在美中貿易戰中已感受到中國反制的效應，而這些農業州選民正是川普二○一六年總統大選獲勝的骨幹，恐對共和黨選情不利。