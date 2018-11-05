險成中國覬覦目標…法國南太屬地獨立公投未過

2018-11-05

〔編譯魏國金／綜合報導〕法國南太平洋領地新喀里多尼亞（New Caledonia）四日舉行獨立公投，結果顯示有五十六．四％的選民對獨立說「NO」，讓法國保住在南太平洋的戰略要塞。法國總統馬克宏隨即對該結果表示「莫大驕傲」，此前他曾警告，中國在太平洋正「一步步建立霸權」，獨立的新喀里多尼亞恐淪為北京下一個覬覦目標。

新喀里多尼亞距離法國約一萬八千公里，面積約台灣的一半，人口近二十七萬，蘊藏全球四分之一的電子關鍵元件─鎳。在這場公投中，十七萬五千名合格選民被徵詢：「你希望新喀里多尼亞獲得完全主權，並成為獨立國家嗎？」。

四日的投票十分踴躍，選務當局指出，投票率衝破八十％，五十六．四％選民反對成為獨立國家。反獨陣營的取勝幅度不如預期，選前民調顯示，反獨派以七十五％支持率大幅領先獨派的六十三％。

有些人擔心，公投恐將使卡納克（Kanak）原住民與白人間的緊張加劇。自一八五三年法國併吞後，移居的白人與支持獨立、佔總體選民不到五十％的卡納克人間關係向來緊張。卡納克人的輟學率、失業率居高不下，但法國每年提供當地十三億歐元（約四六三億台幣）資助，讓部分卡納克人也支持留在法國。

馬克宏五月間訪問新喀里多尼亞時，對於中國在南太平洋逐漸增強的影響力表達憂心。據估計，二○○六年至一六年，太平洋島國獲得中國十七．八億美元（約五五二億台幣）資助。