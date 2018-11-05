決戰最後週末 川普強打經濟、移民牌

2018-11-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國期中選舉六日即將登場。選前最後一個週末，美國總統川普把握機會輔選，持續強打經濟、移民牌，揚言民主黨的政策會成為佛羅里達州的「夢魘」並「摧毀佛州」，強調「共和黨的國會代表著更多的工作機會和更少的犯罪。民主黨的國會，代表更多的犯罪和更少的工作機會」。華盛頓郵報和美國廣播公司（ＡＢＣ）的聯合最新民調顯示，民主黨在國會眾議院選情持續保持領先，而川普的低支持率恐拖累部分共和黨人的選情。

川普三日在佛州和蒙大拿州為共和黨候選人輔選。在為即將挑戰蒙大拿州民主黨聯邦參議員泰斯特（Jon Tester）的共和黨人羅森達爾（Matt Rosendale）站台時，川普吹噓最新就業數據顯示國內經濟繁榮，聲稱「民主黨人想讓一批批的移民湧入你們的社區，耗盡你們的資源並淹沒我們的國家」，強調「共和黨的國會，代表著更多的工作機會和更少的犯罪。民主黨的國會，代表更多的犯罪和更少的工作機會」。

川普三日也在佛州為現任州長史考特（Rick Scott）、佛州州長候選人迪尚特（Ron DeSantis）站台；史考特即將挑戰尋求連任的民主黨聯邦參議員尼爾森（Bill Nelson），迪尚特正與民主黨候選人吉倫（Andrew Gillum）陷入激戰。川普揚言「票投吉倫意味著要繳更多的稅」，吉倫的政策將成為佛州的「夢魘」，吉倫會「摧毀佛州、摧毀被我（川普）視為第二個家的這個州」。川普還直言「吉倫沒有勝任州長的能力」。

華盛頓郵報和美國廣播公司（ＡＢＣ）四日發布的最新聯合民調顯示，登記選民中，民主黨眾院候選人的支持者，以五十％比四十三％，持續領先共和黨支持者。部份選情緊繃的地區，共和黨候選人可能被川普的低支持率拖累；這些陷入拉鋸的選區，有將近三分之一地區，在前年總統大選時由民主黨候選人希拉蕊勝出。該份民調也顯示，更多的男性支持共和黨眾院候選人，更多的女性支持民主黨眾院候選人；十八至三十九歲的年輕選民，明顯更偏好民主黨候選人。