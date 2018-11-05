川普主義成敗 兩黨勢力消長關鍵

2018-11-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國六日登場的國會參、眾議院和州長選舉，民眾將對兩年來的「川普主義」（Trumpism）打分數。華盛頓郵報和紐約時報指出，民主黨等反對勢力蓄積兩年的不滿，能否充分反映於選票，而川普及共和黨打出的經濟牌，是否被諸多爭議作風和政策抵銷，都使兩黨在最後關頭焦慮不已。更重要的是，期中選舉為兩年後總統大選風向球，川普將測試其訊息是否獲選民認可，民主黨則將找出挑戰川普的線索。

分析指出，若共和黨落敗，失去兩院或其中一院主導權，民主黨將展開反擊，包括針對諸多爭議事件展開調查、傳訊及推動彈劾程序。但若能保住兩院，川普對移民、通俄門調查、可負擔照護法（俗稱「歐巴馬版健保法」）的態度將更加強硬。反之，若川普領導的共和黨再次取勝，經歷兩年前樂觀主義帶來挫敗的民主黨，將更不曉得如何看待自己的國家。

此次選舉將改選眾院全部四三五席、參院卅五席及州長級首長卅九名。華郵指出，女性選民覺醒及參選、穆斯林國家旅遊禁令引爆示威浪潮等自由派力量，是否襄助民主黨衝出困境，以及川普可否再次動員二○一六年被其稱為「沉默多數」的支持者捍衛共和黨，都是推升選舉熱度的因素。佛州大學統計顯示，已有逾三千三百萬人完成提前投票，超出上屆大選人數，部分地區投票率更直逼總統大選。

在參院方面，有廿六名民主黨議員須改選，僅九名共和黨議員面臨改選，外界看好共和黨維持或擴大目前的一席優勢，但內華達、田納西、密蘇里和佛州等一級戰區態勢激烈，鹿死誰手難以預料。州長方面，民主黨在喬治亞和佛州推出的非裔候選人，都有希望創造歷史；但在密西根、威斯康辛、賓夕法尼亞等兩年前川普勝選的關鍵「鏽帶州」，民主黨不論保住版圖或一舉翻盤，都將面臨強大挑戰。

在眾院方面，共和黨目前二三五席中有卅六人未競選連任，剩餘一九九人中僅三人未遭逢民主黨挑戰者；反觀民主黨在四十個選區幾無對手，有很大機會取得眾院多數。紐時指出，共和黨人也對保住眾院相當悲觀，因為部分現任議員的支持度不到五成，有些保守地區的議員甚至意外陷入苦戰。例如，在德州、佛州和亞歷桑那州等「陽光地帶」，一向穩固的共和黨候選人的民調數字竟有下滑趨勢。

女性、年輕人、有色人種 反川普能量大集結

因川普不得人心而連任艱難的共和黨佛州眾議員柯貝羅（Carlos Curbelo）坦言，雖然國家經濟狀況好轉，但拜政治紛亂之賜，社會瀰漫不愉快氛圍，助長民主黨氣勢，女性、年輕人、有色人種等曾遭川普冒犯的族群，集結成近幾次期中選舉不曾出現的能量。儘管選情堪憂，但共和黨策士認為，逾廿個眾院席次的民調在誤差範圍內，只要中右派選民站出來，民主黨就無法重奪眾院，預估共和黨將以些微差距勝出。